Talvik: RKAS-i tegevust seoses Arsenali keskusega on veel vara hinnata

Pea iga kaupmees on sisse seadnud oma boonuskaardi, et kliente just endaga siduda. Kuigi toimemehhanismid varieeruvad, on üldine põhimõte üks: ostudelt koguneb kaardile nn boonusraha, mis tuleb teatud aja jooksul uusi oste tehes ära kasutada. Vahel aga inimesed unustavad seda teha ning väljateenitud raha jääb ikka kaupmehele.