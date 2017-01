Rõivas: ootamatu pensionimuudatus kaotab paljude lootuse suuremale pensionile

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

"Selle ootamatu muudatuse tagajärjel kaob paljudel tööinimestel lootus suuremale pensionile. Pean inimeste pensionisüsteemi kannapööret põhimõtteliselt valeks," kommenteeris Rõivas ERR-i portaalile.

"Vanaduspension peab tagama inimestele kindlustunde ning ilma igasuguse avaliku aruteluta kabinetivaikuses otsustatud muutused löövad selle tugevalt kõikuma. Ei ole õige lõpetada pensionite suurendamine sissetulekute suurenedes," lisas ta.

Rõivase sõnul tegemist on Mart Laari teise valitsuse aegse parempoolse pensionireformi olulises osas tagasipööramisega. "Ka Nõukogude okupatsiooni aegset ning 1990-ndate tööstaaži arvestati just sel kujul, 1999. aastast on ühe olulise komponendina arvesse võetud ka igaühe töist panust sissetuleku näol. On ütlematagi selge, et selle tagasipööramine vähendab motivatsiooni maksta kõrgemaid palku ning paljude inimeste pensionikasv tulevikus pidurdub," rääkis Rõivas.

Rõivas rääkis, et samalaadse muudatuse pakkus sotsiaalkaitseminister Tsahkna ka Rõivase juhitud valitsuse ajal, ent toona laitsid valitsuse liikmed selle liiga vasakpoolsena maha.

"Mulle ei meenu, et ükski võimulolev erakond oleks hiljutistel parlamendivalimistel küsinud inimestelt mandaadi pensionisüsteemi pea peale pööramiseks. Ilma igasuguse kaasamiseta kabinetivaikuses tehtud otsus ei tee valitsusele kindlasti au ning inimeste kindlustundega mängimine tekitab arusaadavalt pahameelt," lõpetas Rõivas.

Valitsus otsustas neljapäevasel kabinetinõupidamisel minna edasi vanaduspensioni muudatustega ning muuta ka pensionivalemit. Lisaks paindlikule pensionile ja alates 2027. aastast pensioniea sidumisele oodatava keskmise elueaga, hakkab I samba pensioni suurus edaspidi sõltuma töötatud ajast.