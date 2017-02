Ministeerium: Narva linnavõim oli teadlik Utria üritustest

Utria dessant. (Foto: Kaitseväe Peastaap)

Siseministeeriumi asekantsler Raivo Küüt vastas Narva linnavolinikule, et Erna Selts esitas mullu 12. detsembril Narva linnavalitsusele taotluse saamaks luba Utria Dessant 2017 läbiviimiseks. Linnavalitsus vastas, et tegemist ei ole avaliku üritusega ning luba selle läbiviimiseks ei ole nõutav. Seega oli Narva linnavalitsus teadlik ürituse ettevalmistamisest ja toimumisest linna territooriumil.

Küüdi sõnul oli ka Ida prefektuur nimetatud ürituse toimumisest teadlik. Narva linnavalitsus ei menetlenud aga taotlust avaliku ürituse korraldamise korra kohaselt ja seetõttu ei saanud politsei hinnata võimalikke kaasnevaid ohte avalikule korrale, osavõtjate ja külastajate elule ja tervisele, liiklusohutusele ning ümbruskonnas viibivate isikute rahule.

"Politsei võib kohalikule omavalitsusele teha ettepaneku nõuda korraldajatelt täiendavate tingimuste täitmist, kuid lõplik otsustaja ürituse loa andmisel on kohalik omavalitsus," selgitas Küüt, kelle sõnul sai häirekeskus Utria Dessandi jooksul neli kõnet ning kõiki neid menetleti kehtiva korra järgi.

"See tähendab, et kogutud teabe põhjal hinnati ohtu ja teade edastati pädevale asutusele. Sissetulnud kõned ei viidanud paanikale ega kiire abi vajadusele, mistõttu soovitati täpsema info saamiseks helistada Narva linna infotelefonile," märkis Küüt. "Avaliku korra ja turvalisuse tagamine nõuab sellistel puhkudel koostööd politsei, kohaliku omavalitsuse ja ürituse korraldaja vahel. Teeme ettepaneku, et lähiajal toimuks politsei- ja piirivalveameti Ida prefektuuri ja Narva linnavalitsuse esindajate kohtumine, et leppida kokku selgemad ootused ning korrata üle erinevate osapoolte kohustused avaliku ürituse loa taotluse menetlemisel."

Narva linnavolinik Jüri Raud saatis jaanuari lõpus siseministrile kirja, milles avaldas nördimust selle üle, kuidas Utria Dessandi üritusi Narvas peeti, ja nimetas neid linnarahvale hirmutavateks.

"Laupäeval, 14. jaanuaril umbes keskpäeval hirmutasid nii täiskasvanuid kui lapsi, kes olid sel hetkel Narva linna Pärna allee territooriumil jalutamas, automaatrelvade laskmishelid. Kaitsevärvi riietes mehed paigutasid kuulipildujad Narva bastioni seinale ning tulistasid otse seina all mõnekümne meetri kaugusel jalutanud inimeste peade kohal. Mõned lapsevanemad katsid paanikas oma lapsi endi kehaga, paljud tundsid suurt hirmu, ehmusid ka Pärna allee juures sillal jalutanud inimesed," kirjutas Raud siseministrile.

Tema sõnul said inimesed seejärel tasapisi aru, et ilmselt toimub õppus, kuna Rootsi Lõvi suunast liikusid distsiplineeritud sõdurigrupid sinna poole, kust kostsid arvatavasti paukpadrunitega tehtud lasud.

"Üks elanikest helistas telefonil 112, vastuseks sai aga soovituse helistada Narva politseiprefektuuri, kuna operaator polnud kursis, mis toimub. Hiljem selgus sotsiaalvõrgustiku ägedatest diskussioonidest, et oli toimunud sõjalissportlik mäng Utria dessant 2017," märkis Raud.

Linnavolinik päris siseministrilt aru, kas Narva võimuorganid olid teadlikud sellest sõjalis-sportlikust võistlusest, selle stsenaariumist Narvas ning tulirelva kasutamisest.

"Kas te olete arvamusel, et linna elanikud peaksid olema eelnevalt teadlikud nimetatud toimingutest ning tulirelvade kasutamisega seotud õppuse territoorium peaks olema üheselt mõistetavalt piiratud, et hoida põhjendatult ära elanikkonna paanikat seoses hiljutiste terrorirünnakutega Pariisis, Türgis ja teistes riikides, kus terroristid tulistasid rahulikku elanikkonda automaatrelvadest?" küsis linnavolinik.

Ühtlasi küsis Raud siseministri hinnangut tulirelvade kasutamisele tavainimeste vahetus läheduses. "Kui kuidagi saab seletada sõdurite lähenedes bastioni seintele kuulipildujast laskmist kui simulatsiooni sõjategevusele, siis mis vajadus oli kuulipildujast ja püstolist õhku laskmisel ühe sõjaväelase poolt, mis olid toime pandud juba pärast mängu aktiivset faasi?" küsis linnavolinik.