"Jõulutunnel" on kogunud liikumispuudega inimestele treeningsaali seadmete ja trenažööride ostmiseks üle 208 000 euro

Jõulutunnel (Foto: ERR)

Tänavune ETV heategevusprogramm "Jõulutunnel" aitab kaasa liikumispuudega inimeste tervisliku seisundi parandamisele. Kogutud annetuste eest on kavas avada treeningsaal ning osta sinna spetsiaalselt liikumispuudega inimeste vajadustele kohandatud liikumist treenivad seadmed.

"Liikumis- ja treenimisvõimalused on meile kõigile väga olulised. Nii ka liikumispuudega inimeste puhul. Paraku on nende treenimisvõimalused piiratud. Ratastoolis pole võimlik kasutada tavapäraseid jõusaaliseadmeid. Samuti puudub võimalus treenida väga väikeste koormustega, nagu need inimesed sageli vajavad," ütles Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu rehabilitatsioonikeskuse juht Piret Vahula.

Kõik soetatavad seadmed on arendatud ja konstrueeritud erivajadusi ning taastusravispetsiifikat silmas pidades. Arvestatud on ka nendega, kes on sunnitud olema ratastoolis.

Liikumispuue võib tabada igaüht meist, vanusest hoolimata. Olgu selle põhjuseks siis infarkt, insult, neuroloogilised haigused, Sclerosis Multiplex, selja- ja peaajutraumad, olme- või tööõnnetused. "Jõulutunneli" kogutud annetuste abil sisustatud treeningsaali saavad kasutada kõik, kellel selleks vajadus. Füüsiline treening kogenud terapeudi juhendamisel aitab oluliselt kaasa nende inimeste liikumise paranemisele.

Pühapäeva õhtuks oli annetustena kogunenud summa üle 203 000 euro, mis võimaldab avada treeningsaali Tallinnas. Sellest rahast jätkub osade seadmete ostmiseks ka Tartusse kavandatavasse treeningsaali.

Kokku on mõlema treeningsaali sisustamiseks vaja 230 000 eurot. Liikumispuudega inimeste liidu tegevjuht Auli Lõoke kinnitas aga, et kui "Jõulutunneli" annetustega soovitud summat kokku ei saada, siis treeningsaal ka Tartusse ehitamata ei jää.

"Jõulutunnel” oli eetris jõulu esimesel pühal, 25. detsembril. Pikk saatepäev algas kell 10 ning eetris oli kogu päeva jooksul mitu otsesaadet, ühtekokku viis tundi.

"Jõulutunneli" saatejuhid Piret Järvis ja Urmas Vaino kutsusid otsesaatesse külalisi, et rääkida heategevusest ja aasta õnnestumistest, aga ka liikumispuudega inimeste probleemidest.

"Jõulutunnel" tõi eetrisse ka kaks erilist kontserti Nigulistest. Esimese kontserdi andis Collegium Musicale. "Jõulutunneli kirikukontserdil" esinesid populaarsed Eesti muusikud, nende seas Tanja, Birgit, Pearu Paulus, Kalle Sepp, Hanna-Liina Võsa jt.

Annetustelefonid on avatud alates 21. novembrist 26. detsembri südaööni. Helistades numbrile 900 7701 saab annetada 5 eurot, numbrile 900 7702 annetatakse 10 eurot ja numbrile 900 7703 annetatakse 25 eurot.

Tänavu ühineb "Jõulutunneliga" ka Raadio 2. Raadio 2 Aastahiti annetustelefon on 900 7707. Aastahiti hääletusnumbrit valides saavad helistajad öelda oma tänavuste lemmiklugude nimed ning annetada ühtlasi "Jõulutunneli" heaks 5 eurot.

Televaatajate annetuskõnesid vahendavad Telia Eesti, Elisa, Starman ja Tele2 ilma teenustasuta.

"Jõulutunneli" režissöörid on Maire Radsin ja Marek Miil, videorežissöör Aile Ellmann, toimetaja Marika Kaasik, assistendid Dmitri Hljupin ja Vladlen Pobjaržin, muusikatoimetaja Kaia Häelme, kunstnik Ivi Piho, juhtoperaatorid Tarmo Korol ja Raul Priks, produtsendid Ene-Maris Tali ja Ruth Alaküla.

Eelmisel aastal kogus "Jõulutunnel" Eesti Vähiliidule 312 628 eurot, mille eest osteti kaks mobiilset kabinetti - üks nahavähi ja teine eesnäärmevähi varajaseks diagnoosimiseks..

2014. aastal kogus "Jõulutunnel" Lastekaitse Liidule 144 895 eurot ning selle eest toetati vähekindlustatud perede laste huviharidust. 2013. aastal kogus "Jõulutunnel" televaatajate abiga Toidupanga tegevuse toetamiseks 208 154 eurot. 2012. aastal oli tähelepanu all intellektipuudega noorte ja nende perede eluolu ning koguti Päikesekodu toetuseks 202 000 eurot.

"Jõulutunnel 2016" partner on Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit. Annetusi toetuseks võib teha Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu annetuskontole EE512200221030393016 ja selgituseks tuleb kirjutada "Jõulutunnel".