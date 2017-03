Monika Haukanõmm kaalub kandideerimist Vabaerakonna esimeheks

Vabaerakonna esimeheks kaalub pürgida ka riigikogu fraktsiooni liige Monika Haukanõmm.

"Ma kaalun seda, sest see väga suur au, kui mitmed inimesed ja piirkonnad on seda palunud teha ja loomulikult ma kaalun seda väga tõsiselt, aga täna ei saa ma seda öelda, kas ma seda teen või mitte," ütles Haukanõmm "Aktuaalse kaamera" vahendusel.

Täna teatas esimeheks kandideerimisest Artur Talvik, kes selle tarbeks ka erakonda astus.

Lisaks soovib esimeheks saada ka Jevgeni Krištafovitš, kelle erakonnast väljaviskamist hiljuti arutati.

Senine esimees Andres Herkel enam kandideerida ei saa, sest on erakonda juhtinud juba kolm ametiaega. Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees Andres Ammas ütles, et suure tõenäosusega tuleb kandidaate veel juurde, sest aega on kuni 20. märtsini.

"Võib juurde tulla lisaks ühele tõsiselt võetavale kandidaadile Artur Talvikule veel väga arvestavaid kandidaate, näiteks erakonna sees nähakse ühe võimaliku kandidaadina ka kolleeg Monika Haukanõmme. Vabaerakonna esimees peab olema visionäär," ütles Ammas ja lisas, et ta ise kandideerida ei kavatse.

Fraktsiooni liige Krista Aru ütles, et tema parteijuhiks saada ei taha. "Kõikidele pakkujatele ja küsijatele võin ma selgelt ja kindlalt öelda, et meil on väärikad kandidaadid ja mina kindlasti ei kandideeri," sõnas ta.

Jevgeni Krištavovitš ütles, et tal on toetus erakonnas olemas. "Mina julgen öelda, et mulle on toetus erakonnas olemas ja see, kas valitakse esimeheks või ei valita, seda ma ei tea," ütles ta.