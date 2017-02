Õiguskantsler võtab luubi alla kontrolltööde sageduse koolides

Gustav Adolfi Gümnaasiumi koolijuhilt ootab õiguskantsler samuti vastuseid kontrolltööde kohta. (Foto: MIHKEL MARIPUU/POSTIMEES)

Sotsiaalministri määrus koolide tervisekaitsenõuete kohta sätestab, et õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö, mille toimumise ajast tuleb õpilasi teavitada vähemalt viis õppepäeva enne selle toimumist. Nädalas võib aga teha kokku kuni kolm kontrolltööd. Seejuures ei tohi neid planeerida ei esmaspäevale ega reedele, samuti mitte õppepäeva esimesele ega viimasele õppetunnile, välja arvatud neil juhtudel, kui õppeaine ongi tunniplaanis ainult esmaspäeviti või reedeti või ainult esimese või viimase tunnina.

Sellest määrusest möödavaatamine on õpilastele ja lapsevanematele aastakümneid meelehärmi valmistanud ning õiguskantsler on varemgi pidanud sekkuma. Nüüd aga on kaebuste laviin taas kasvanud ning õiguskantsler püüab seda jälle omalt poolt lahendada.

Nimelt kipuvad koolid tegema sageli mitu kontrolltööd päevas või on kontrolltöid nädala peale viis ja rohkemgi. Enam eksitakse õppekorralduse nõuete vastu just põhikooli lõpus ja gümnaasiumiastmes.

13 koolijuhti peab aru andma

Selleks, et olukord kaardistada ja probleemi ulatus välja selgitada, valis õiguskantsler Ülle Madise juhuvalimi alusel välja 13 kooli, mille hulka kuulub nii linna- kui ka maakoole, nö eliit- ja tavakoole, eesti- ja venekeelse õppekeelega koole ning palus koolijuhtidel saata elektrooniline väljavõte e-kooli süsteemist, kus kajastuksid 8. klasside nelja nädala õppeülesanded õppeveerandi lõpus sel õppeaastal.

Lisaks saatis õiguskantsler koolijuhtidele küsimustiku, milles soovib teada, kuidas on koolis korraldatud kontrolltööde planeerimine ja õpetajate vaheline koostöö kontrolltööde planeerimisel; kas ja kuidas jälgib kooli juhtkond, et õpetajad täidaksid määruse nõudeid; milliseid süsteemseid probleeme on kool täheldanud määruse rakendamisel; millised määruse nõuded kontrolltööde tegemisele pole koolijuhi hinnangul põhjendatud ja miks; kuidas oleks koolijuhi hinnangul võimalik efektiivselt tagada, et õpilaste õpikoormus kontrolltöödeks ettevalmistamisel ja nende tegemisel oleks ea- ja jõukohane.

Kirjasaajate seas on Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Tõnismäe Reaalkooli, Tallinna Südalinna Kooli, Tallinna Prantsuse Lütseumi, Tallinna Ühisgümnaasiumi, Tallinna Rahumäe Põhikooli, Tabasalu Ühisgümnaasiumi, Keila Kooli, Kadrina Keskkooli, Paide Ühisgümnaasiumi, Pärnu Ülejõe Põhikooli, Tartu Kesklinna Kooli ja Narva Kesklinna Gümnaasiumi koolijuhid.

16. veebruaril koolijuhtidele laiali saadetud kirjale oodatakse vastuseid ja kommentaare 10. märtsiks.