Grippi haigestumine kasvab, haripunkt on alles ees

(Foto: AFP/Scanpix)

Grippi haigestunuid on praegu palju, kuid haripunktist on veel vara rääkida, sest järgmisel nädalal algab kool ja see tõstab ka haigestujate arvu, ütles terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri.

Tallinnas on mitu haiglat gripiohu tõttu uksed külastajatele sulgenud. Saluri rääkis Vikeraadio saates "Uudis+", et haiglas viibivatele juba niigi nõrgema organismiga inimestele võib gripp saada saatuslikuks ja seetõttu tuleks külastamiskeeldu mõistvalt suhtuda.

"Oleme saanud ka kõnesid, et miks nad nii kaua hoiavad kinni, tahan ju oma lähedasega, kes on haiglas, kontakti saada. See kõik on arusaadav. Aga te ei taha ju oma lähedasest ilma jääda. Nii et elame selle perioodi üle," nentis ta.

Saluri sõnul on vara rääkida gripihooaja haripunktist, sest kool algab alles järgmisel nädalal ning kooli algus on statistiliselt alati tähendanud ka haigestunute arvu kasvu.

Gripist tingitud surmajuhtumid on enamasti vanematel ja kaasuvate haigustega inimestel. Seepärast tuleks krooniliste haiguste põdejail end vaktsineerida või kui see pole tervislikel põhjustel võimalik, tuleks end vaktsineerida tema lähedastel, et nad talle grippi ei levitaks.

"Gripp ei küsi," lausus terviseameti esindaja. "Just täna sain info, see ei ole veel meie statistikas sees, kus lastehaigla teatas ühe seitsmekuuse ilmakodaniku lahkumisest ja selle põhjuseks oli gripiviirus".

Saluri arvates võiks riiklikult laiemalt mõelda, kuidas motiveerida inimesi haigena kodus püsima, et nad kiiremini paraneksid ja nakkusi teistele ei levitaks. Ta tõi näiteks Läti süsteemi, kus viirushaiguste kõrghooajal, kui on saavutatud teatud haigestumise tase, hakatakse haigushüvitist maksma alates esimesest päevast. Pärast viirusteperioodi lõppu naastakse tavapärase süsteemi juurde. Seda võiks Saluri hinnangul ka Eestis kaaluda.

Möödunud aasta viimasel nädalal oli Eestis grippi haigestunuid üle 6000 ja kasv võrreldes varasema nädalaga oli 33 protsenti. Saluri rõhutas, et tegu on suure numbriga, arvestades, et oli pühade aeg ja esmaspäeval veel arsti juurde ei saanud. Varasem kogemus näitab, et ühes nädalas haigestunute arv võib tõusta 9000-10 000 inimeseni ja see aeg on meil terviseameti esindaja kinnitusel alles ees.

Gripi ennetamiseks on parim võimalus vaktsineerimine, teine variant on hoiduda haigetest ja jälgida gripi ja ülemiste hingamisteede viirusnakkuste kõrghooajal hoolikamalt hügieenireegleid.