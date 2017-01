Viljandis avati Sakala maleva uus staabi- ja tagalakeskus

Viljandis avati Kaitseliidu Sakala maleva uus staabi- ja tagalakeskus, mille rajamiseks kulus 3,5 miljonit eurot.

Uues keskuses on tööruumid palgalistele töötajatele, remonditöökoda, laod, ruumid relvade hooldamiseks ja hoiustamiseks, samuti õppeklassid, siselasketiir ja majutusvõimalused, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kaitseliidu ülema, brigaadikindral Meelis Kiili sõnul on nüüd pooled malevad saanud korraliku õppekeskuse, kuid teha on veel palju.

Riigil on tulnud Kaitseliidu plaane korrigeerida seoses NATO liitlasjõudude vastuvõtmisega.

"Eesti julgeoleku garantiiks on väga hea, kui tulevad meie liitlasüksused siia. Nii et ka meie kaitseliitlastena saame sellest aru ja oleme valmis omapoolseid mugandusi tegema," ütles Kiili.

"Järjekorras on Harju malev, Saaremaa malev ja Pärnu, aga loomulikult vajavad ka investeeringuid Järva, Tartu. See on nagu Tallinna linn - kogu aeg on vaja töötingimusi paremaks teha," lisas ta.