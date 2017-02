Taavi Aas: oleks normaalsem kui Pealinna ja Stolitsa domeenid kuuluksid linnale

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

"Ma ei mäleta, mis aastast see niimoodi on. Kindlasti oleks parem kui domeenid kuuluksid Tallinna linnale. Paraku see nii on," ütles Aas kolmapäeval linnavalitsuse pressikonverentsil.

Aasa erakonnakaaslasest abilinnapea Arvo Sarapuu märkis, et miskipärast just enne valimisi tõusetub üles hästi palju selliseid asju.

"Just viimasel sirgel hakkavad need küsimused. Meile tuleb ka anda aega. Taavi Aasa juhitav linnavalitsus on ikkagi teistsugune linnavalitsus," ütles Sarapuu.

Aasa sõnul ei näe ta mingit probleemi, kui domeenid kuuluksid ikkagi Tallinna linnale. "Tuleb Keskerakonnaga läbi rääkida ilmselt," arvas ta.

Pealinna ja Stolitsa domeenide kuulumise tõstatasid Tallinna sotsid, kelle arvates on Keskerakond need lihtsalt kaaperdanud.