Kantar Emor: valijad eelistavad valimiste eel Keskerakonda

Jüri Ratas Keskerakonna kongressil. (Foto: Rene Suurkaev/ERR)

Allpool olevates tabelites on võrreldud Eesti ja Tallinna elanike praegusi eelistusi eelmiste kohalike valimiste ja tollase valimiseelse uuringu tulemustega.

Võrreldes eelmiste valimistega on suuremad erinevused seotud IRL-ga. Selle erakonna praegune eelistus on kordades väiksem kui 2013. aastal. Samas, kui meenutada 2013. a esimesi uuringuid, ka siis oli IRL-i eelistus oluliselt väiksem kui see lõpuks KOV-l kujunes. Seega tõhusa kampaania ja atraktiivsete kandidaatidega on võimalik oma positsiooni oluliselt parandada, nii nagu IRL ka seda 2013. aasta augustis ja septembris enne valimisi tegi.

Oluliselt paremalt positsioonilt kui 2013. aastal alustavad Reformierakond ja EKRE. Reformierakond on tugevaimal positsioonil Tallinnas ja noorte hulgas, EKRE aga keskealiste meeste ja maaelanike hulgas.

Selgeks liidriks on KOV reitingute edetabelis Keskerakond, nii nagu 2013. aastal. Kuid selle erakonna puhul on peamiseks küsimuseks see, kas nad suudavad enne valimisi jääda ühtseks. Kui mitte, siis võib olukord oluliselt muutuda.

Liigu hiirega tulpadel, et näha täpseid protsente!

Uuringusse sai lisatud eraldi ka Vabaerakond, kuna uuringu alustamise hetkel ei olnud veel lõplikult selge, kas nad kandideerivad oma erakonna nime all või mitte.

Tabeljaotustes on kandidaatide protsendid näidatud nendest, kellel on oma eelistus, seega "ei oska öelda" vastanute protsent elimineeritakse. Antud andmete näitamise viis muudab erakondade reitinguprotsendid võrreldavaks KOV valimiste tulemustega. Seega antud andmete esitamine võimaldab näha erakondade võimalikku osakaalu kohalikes omavalitustes, kui valimised oleks toimunud uuringu küsitlusperioodil ja antud kandidaatide valikuga.

Uuringu viidi läbi veebiintervjuudena. Kokku küsitleti 1031 alalist elanikku vanuses 16–74 aastat. Küsitlus toimus 3.–13. veebruarini 2017.

Veebruaris oli "ei oska öelda" vastuste osakaal 21.7%.