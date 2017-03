Keskerakond tahab e-valimiste aega lühendada

Keskerakond tahaks e-valimiste perioodi lühendada seniselt seitsmelt päevalt kolmele, põhjendades seda elektrooniliselt hääletajate mitte eelistamisega valimisjaoskonnas hääletajatele. Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaiu sõnul on erakonna suurem eesmärk e-valimised üldse ära kaotada. Peaminister Jüri Ratas aga välistas e-valimiste kadumise.

E-valijate hulk on aasta-aastalt kasvanud. Kui kümme aastat tagasi andis riigikogu valimistel oma hääle elektrooniliselt vaid kuus protsenti valijatest, siis neli aastat hiljem juba ligi veerand kõigist hääletanutest. Viimastel parlamendivalimistel andis e-hääle pea iga kolmas hääletanu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui varasematel valimistel on saanud e-hääletada seitsme päeva jooksul kuni neljanda päevani enne valimispäeva, siis Keskerakond tahaks juba sügiseste kohalike omavalitsuse valimistel seda perioodi lühendada, et elektrooniliselt hääletajad ei satuks eelisseisu jaoskonnas hääletajatega.

"Keskerakonna jaoks on internet ja e-valimised jätkuvalt koht, mis pole turvaline. Kahtlemata oleks meie ideaalsoov olnud e-valimised ära kaotada, aga täna on siis see kompromiss, et me vähendame e-valimiste päevade hulka, et saab teha seda ainult kolmel päeval. Ja mõte oleks ka see, et valimispäeval, pühapäeval, saaks valimisjaoskonnas ka oma häält muuta," ütles Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid.

Ratas: e-valimised ei kao

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Rattas kinnitas, et e-valimised ära ei kao. "Koalitsioon on leppinud kokku, et e-valimised jäävad, e-valimised ei kao," ütles Ratas.

Peaminister rõhutas, et valimisprotseduuri juures on e-hääletamise turvaaspekt ülioluline.

Keskerakond võitles opositsioonis olles e-valimiste vastu, öeldes, et need ei ole turvalised ja nõudis ka e-valimistest loobumist. Jaanus Karilaid põhjendas lühemale perioodile viimist ka nüüd turvalisuse tõstmisega.

Kui nädala asemel on e-hääletamiseks aega kolm päeva, vähendab see Karilaiu sõnul manipuleerimise tõenäosust. "Ja suure tõenäosusega see ikkagi võib ka suurendada valimisjaoskonnas inimeste arvu uuesti. Ma väidan, et see on alles üks samm edasi. Ma väidan, et kahtlemata jätkame ka tööd, et tõsta e-valimiste turvalisust," rääkis Karilaid.

SDE ja IRL perioodi lühendamise vastu ei ole

Keskerakonna koalitsioonipartnerid IRL ja sotsiaaldemokraadid välistavad praegu e-valimiste kaotamise. Samas toetavad nad e-valimiste perioodi lühendamist, et kehtiksid samad reeglid eelhääletamisega.

IRL-i fraktsiooni aseesimees Siim Kiisler ütles, et e-valimiste kadumine on absurd. "Kui ka Keskerakonnas kellelgi selliseid mõtteid on, siis IRL välistab selle ühemõtteliselt. E-valimised on ja jäävad, see on Eesti jaoks väga oluline. Mis puudutab tähtaegade korrastamist, siis sellega me oleme väga nõus.

Kiisler lisas, et IRL kindlasti tahab sisse viia ka muudatuse, et ka valimispäeval saaks elektrooniliselt hääletada. Seda siiani pole olnud.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Liisa Oviir, et on valmis Keskerakonna ettepanekut arutama. "Me oleme valmis arutama selle üle, et võib-olla lühendada seda perioodi, kui seal on väga head argumendid. Selleks, et ühtlustada siis üldise eelhääletamise e-hääletamise perioodiga, et mõnigaid regulatsioone ühtlustada, vältida teatud väärkasutust, eelkõige ma mõtlen erinevaid võimalusi agitatsiooni tegemiseks jne," lausus Oviir.

Ekspert: valimised muutuksid keerulisemaks

Tartu ülikooli vanemteaduri ja e-valimiste eksperdi Kristjan Vassili sõnul hakkaks Eesti e-hääletusperioodi lühendamisega ujuma vastuvoolu trendile, mille järgi püütakse igal pool mujal maailmas teha valimised inimestele lihtsamaks. Vassili sõnul ei kaitse idee välja käinud poliitikud e-hääletusperioodi lühendamisega valijaid, vaid hoopis iseennast.

"Poliitikute eesmärk avalikult on olnud see, et kaitsta hääletajad sellise poliitikakampaania tõmbetuulte eest, tegelik põhjus on see, et erakonnad soovivad kaitsta iseennast," kommenteeris Vassil.

Ta ütles, et erakondadele ei ole väga sobiv olukord, kus hääletajad saavad oma häält e-hääletusperioodi jooksul vahetada.

"Ligi kolmandik kõikidest häältest antakse täna interneti teel. Nüüd, kui me lühendame e-hääletuse perioodi, siis juhtub kaks asja. Juhtub kõigepealt see, et e-hääletajate osakaal ei kasva enam nii kiiresti või hakkab koguni vähenema. Üks oluline tagajärg, mis veel võib olla, võib väheneda valimisaktiivsus," hindas Vassil.