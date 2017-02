"Rahva teenrid": ääremaastumist aitaks peatada korralik teedevõrk

(Foto: AFP/Scanpix)

ERRi ajakirjanik Peeter Kaldre rääkis, et kui rahulikult avaldatakse arvamust Eesti ääremaastumise üle, on kõik nõus. Kui aga hakatakse konkreetselt midagi ette võtma, näiteks riigiasutusi Tallinnast mujale kolima, hakkavad need, kes kolima peaks, protestima.

"Nii kui asi puudutab ametnikku ennast, võidakse ääremaastumisele vilistada. Ehk kogu Eesti probleemi lahendamisele. Ainult oma huvi tuleb mängu. Sama asi, mida tunneme, kui kuskil hakatakse rajama tuuleparki - kõik räägivad, et roheline energia on väga tore asi, aga mitte minu kanti, palun," lausus Kaldre.

Äripäeva ajakirjanik Aivar Hundimägi märkis, et riigiasutuste kolimise ja sisekaitseakadeemia Narva viimise debatti on raske jälgida ning seegi pole selge, kui palju see lõpuks maksma läheb.

"Tundub, et debatt tegelike argumentide ja põhjuste üle käib kuskil suletud uste taga ja see, mis välja lastakse, on palju demagoogiat, mis pole nii oluline, aga tuuakse ettekäändeks," rääkis ta.

Postimehe ajakirjaniku Neeme Korvi hinnangul võiks üks lahendusi olla see, kui arengukavasid ja tegevusplaane hakataks tegema elust lähtuvalt, mitte nii ,et poliitikud kirjutavad neid kokku ja kiidavad, aga praktikas need ei toimi. Ta tõi välja, et kui haldusreform õnnestub, siis tekivad tugevad, võimsate eelarvetega omavalitsused, kellel on ka rohkem võimalusi kohalikku elu toetada. Siis võib ka riigiasutuste kolimisi tulevikus võib-olla täiesti rahulikult ette võtta.

Kaldre arvates võiks probleemi kompleksselt lahendada, sest inimestel ei tohiks olla probleemi käia Tallinnast tööle Haapsallu või kuskile mujale, vahemaa on väike.

"Aga Eesti probleem on see, et kui sa tahad sõita Võrru tööle, siis sa pead piltlikult öeldes pugema kuskilt läbi, et sinna jõuda," märkis ta. "Eesti-sugusel väiksel riigil peaks olema väga korralik raudteeühendus ja teedevõrk. /.../ See on üks põhjus, miks ääremaastumine ei saa kuidagi kännu tagant välja, et meil ei ole korralikku teedevõrku. Teeme korraliku teedevõrgu ja siis võime viia asutused kuhu iganes".

Hundimägi lisas, et see panustaks ka piirkonna arendamisse ning kasu oleks laiemale hulgale kui ühe riigiasutuse kuskile kolimise puhul.