Reps tervitaks Reformierakonna läbipaistvamaks muutumist

Valitsuse pressikonverents 29. detsembril. (Foto: Aleksander Krjukov/ERR)

Kõigi valitsuserakondade esindajad peavad Reformierakonna esimehe valimist partei siseasjaks ega soovi avaldada, kumba eelistaksid nad erakonna esimehena näha - kas Kristen Michalit või Hanno Pevkurit. Mailis Reps Keskerakonnast ütles siiski, et ta tervitaks Reformierakonna läbipaistvamaks muutumist.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski teatas, et see pole küsimus, mida valitsus peaks arutama ega seisukohti võtma.

"Valitsus ei arutanud seda küsimust oma istungil ja lähiajal kindlasti ei aruta ka. Erakonna juhtide valimine on iga erakonna siseasi. Las ikka selle otsuse võtavad vastu Reformierakonna liikmed oma parima äranägemise järgi," vastas Ossinovski ERR.ee küsimusele, kumba kandidaati ta Reformierakonna esimeheks eelistaks.

Keskerakonna esindaja, haridus- ja teadusminister Mailis Reps ei usu, et erakonnas emma-kumma valimisega mingit sisemist muutust toimuks. Ta kinnitas, et tervitaks väga, kui midagi seesugust siiski toimuks - näiteks otsused erakonna rahastamises, erakonna juhtimise läbipaistvuses või piirkondade kaasamises juhtimisse.

"Üldiselt on Keskerakond harjunud sellega, et tema esimeest on kõik teised valinud peale tema enda. Kui lubate, siis ma jätaksin Reformierakonna esimehe valimised talle endale," ütles Reps. "Jälgin naudinguga, ootan huviga," kirjeldas ta oma isiklikku suhtumist debatile.

Ka Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) esindaja, sotsiaalkaitseminister Kaia Iva kinnitas, et tema hinnangul on tegemist erakonna siseküsimusega, mida valitsuses jutuks ei võetud. "Tervitame iga esimeest," kommenteeris Iva.

Reformierakonna esimees valitakse erakonna üldkogul 7. jaanuaril. Üles on seatud kaks kandidaati - Kristen Michal ja Hanno Pevkur.