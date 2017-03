"Üleannetuse" perepäeval koguti annetusi ravitoitu vajavatele lastele

"Üleannetuse" perepäev Haapsalus. (Foto: ERR)

"Üleannetuse" kampaania algas 7. veebruaril ja reedeks oli interneti teel annetatud üle 18 tuhande euro. Laupäeva jooksul koguti juurde ligi 15 tuhat eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui lihtsalt kaubanduskekuse koridoris asuv annetuskast võib jääda märkamatuks, siis erinevate tegevustega täidetud perepäeval oli kampaaniale tähelepanu tõmmata kergem.

"Esiteks tulime täna siia, sest siin on perepäev ja Haapsalus ikka midagi toimub. Ikka tuleb annetada, kui võimalus on, heateo nimel ikka," ütles annetaja Esko.

Nii Haapsalus kui ka mujal peetud perepäevadel sai kuulata muusikalisi etteasteid, joonistada ja muul viisil oma meelt lahutada. See tõmbas tähelepanu ka kaugemalt linna tulnutel.

"Ma sattusin lihtsalt Haapsallu ja väga vahva on näha, et noored inimesed on leidnud sellise osa ühiskonnast, keda muidu üldse ei märka," rääkis annetaja Hanno.

Annetuskastid olid ühendatud internetti. See tähendas, et sinna poetatud mündid loeti arvuti poolt automaatselt ära ja juba mõne sekundi pärast kajastus see summa kampaania kodulehel. Interneti teel saab ravitoitu vajavaid lapsi jätkuvalt toetada.

"Internetis on meil lausa loodud eraldi veebileht selle jaoks. See on üleannetus.ee, kus saab valida asukoha, kus sa seda annetust teed - kas oma kodu või töökoha - ja siis saad veel kirjutada head soovid lastele oma annetuse juurde ja oma nime," selgitas TÜ Kliinikumi Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar.

"Üleannetuse" kampaania eesmärk on koguda 206 tuhat eurot, mis võimaldaks fondil aidata kahe aasta jooksul 30 ravitoitu vajavat last.

Spetsiaalne toidusegu sisaldab kontsentreeritud hulgal toitaineid ning see on paljude haigete laste jaoks ainus viis, kuidas hädavajalikud vitamiinid ja mineraalid kätte saada.