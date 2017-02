Kindlustusandjad said mullu 9,7 mijonit eurot kahjumit

Foto sündmuskohalt. (Foto: ERR/ Rene Kundla)

"Liikluskindlustuse turg on väga konkurentsitihe ja tarbijad hinnatundlikud. Liikluskindlustuse hinnad hakkasid eelmisel aastal küll tõusma, kuid kahjutiheduse ja keskmise kahju kasv tõid koosmõjus kaasa mitte kahjumi vähenemise, vaid selle 63-protsendilise suurenemise," ütles Eesti Liikluskindlustuse Fondi juhatuse esimees Mart Jesse.

Jesse märkis, et kahetsusväärselt on liikluskindlustuse põhinäitajad vastavuses ka liiklusohutuse üldise statistikaga, mis näitab, et olukord liikluses mitte enam ei parane, vaid on hakanud muutuma halvemaks.

2016. aasta liikluskindlustuse kindlustusmaksete kogusumma oli 78,5 miljonit eurot. Liikluskindlustuse keskmine aastamakse oli 112 eurot ning keskmiselt juhtus päevas 97 kindlustusjuhtumit.

Õnnetusjuhtumitest üle poole ehk 20 311 juhtus Harju maakonnas. Kõige kiiremini kasvas liiklusõnnetuste arv Lääne-Viru (18%) ja Viljandi maakonnas (20%).

Suurim liiklusõnnetuste arvuga ristmik on jätkuvalt Tallinnas Rocca al Mare ringristmik, millele järgnevad Järvevana tee, Tammsaare tee ja Pärnu maantee ristmik. Õnnetuste rohkeim kaubanduskeskuse parkla oli eelmisel aastal Ülemiste keskuse parkla.

LKF on liikluskindlustuse seaduse alusel kindlustusandjate poolt asutatud ühing, mille peamine ülesanne on täita liikluskindlustuse garantiifondi rolli ja ning hallata liikluskindlustuse registrit.

LKF hüvitab kindlustamata või tundmatuks jäänud sõidukiga tekitatud kahjud.