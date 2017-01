Järva maavanem loob kohalikeks valimisteks ülemaakonnalise valimisliidu

Alo Aasma. (Foto: Sotsiaaldemokraadid)

Aasma rääkis ERR-ile, et maakondliku valimisliidu loomine on sisuliselt rahvahääletus ideele, et Järvamaast saaks tulevikus üks omavalitsus.

"Kuna meil haldusreformi puhul juhtus Järvamaal nii, et väga paljude inimeste hinnangul jooksime kolinal lati alt läbi, siis ma kavatsen teha Suur-Järvamaa valimisliidu, mis kandideerib kõigis Järvamaa omavalitsustes," tutvusta Aasma oma plaani. "[Eesmärk on] senise kolme omavalitsuse asemele teha üks üks omavalitsus, kus on 30 000 elanikku, mis on suuruselt seitsmes Eesti omavalitsus, mille üle inimesed saaksid uhked olla, mis oleks teerajajaks Eestis, sest isegi Saaremaa ei suutnud üheks omavalitsuseks iseseisvalt saada ja, püha taevas, miks me ei peaks seda suutma. Kui me oleme maa, mis on maailmale andnud Arvo Pärdi ja kus Anton Hansenist sai Tammsaare, siis miks mitte me ei võiks ka siin olla teenäitajaks," ütles Aasma.

Praeguse plaani kohaselt tekib Järvamaale kolm omavalitsust ning Koeru vald lahkub Järvamaa koosseisust. Aasma sellesse plaani ei usu ning leiab, et tema plaaniks veel rong läinud ei ole.

"Koeru ei lähe kuhugi, kolm omavalitsust tekivadki, aga minu agenda ongi see, et see haldusreform ei saaks põlistatud sellisel kujul inimpõlveks, vaid me liiguksime siit edasi."

Aasma usub, et senine protsess on olnud õpetlik kõigi, nii poliitikute kui ka elanike jaoks.

"Kui täna saaks uuesti alustada, siis sellisel kujul me seda kohe enam päris kindlasti ei teeks."