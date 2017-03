Riigikogu majanduskomisjon plaanib visiiti Moskvasse

Aivar Kokk (püsti) riigikogu majanduskomisjoniga väljasõiduistungil Ida-Virumaal, kus kohtuti kohalike ettevõtjatega. (Foto: riigikogu)

Majanduskomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul toimub sõit 20. aprilli paiku. "Järgmine nädal selgub, kellega meil on võimalik seal kohtumisi korraldada. Seal on transpordi-, logistikasektori kui ka meie saatkondade poolne koostöö. On ka mõttes, et me saaksime riigiduuma majanduskomisjoni juhtkonnaga kohtuda," ütles Kokk ERR-ile, aga lisas, et kohtumised ei ole veel paigas.

"Järgmisel nädalal me teeme ettepanekud ja siis selgub," lisas ta.

Koka hinnangul ei ole võimalik logistika- ja transiidisektorit kiiresti tõusule viia, kuid väikeste ettevõtmistega võib tulevikus ka suuremat edu saavutada. "Plaanime ettevõtjatega olla üks Team Estonia ning minna Moskvasse transpordi- ja logistikamessile TransRussia ja Kasahstani transiidimessile, et poliitilisel tasandil sektorit toetada," ütles Kokk.

"Eesti majandusel on transiidisektori languse tõttu kadunud üle 300 miljoni euro, mis mõjutab otseselt riigieelarvet. Ma arvan, et majandussuhted ja ettevõtete vahelised suhted on olulised sõltumata hetke poliitilisest suhtumisest ja erinevatest arusaamistest," lausus Kokk.

Kokk selgitas, et sellise visiidiga toetavad nad eelkõige Eesti ettevõtjaid. Koka sõnul oli see kõikide erakondade arvamus komisjonis.

Erki Savisaar: Venemaaga tuleks suhelda

Majanduskomisjoni liige Erki Savisaar arvas, et Venemaaga tuleks suhelda. "Venemaa on meie naaber ja naabritega tuleb suhelda, kas see meile meeldib või mitte. Kuigi poliitilised suhted Venemaaga on äärmiselt keerulised, ei tohiks see takistada kaubavahetust ja muud äritegevust," ütles Savisaar.

"Kui poliitiliselt õnnestub taastada dialoog, siis loodetavasti õnnestub ärimeestel taastada ka äritegevus. Sellest võidab kogu Eesti rahvas," sõnas Savisaar.

"Komisjon peab oluliseks Tallinn-Tartu-Riia raudteel reisijateveo arendamist. Samuti toetab majanduskomisjon Tallinn-Moskva raudteeühenduse tihendamist järgmise aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste ajal, et parandada inimeste reisimist mõlemas suunas," märkis Kokk.

Majanduskomisjon on reedel väljasõiduistungil energeetikasektori ettevõtetes ning külastab Ida-Virumaal Eesti Energiat ja Viru Keemia Gruppi, keskendudes energeetikasektori arengu küsimustele.Neljapäeval arutas riigikogu majanduskomisjon Sillamäel logistika- ja transiidiettevõtjatega tegevusi valdkonna toetamiseks.