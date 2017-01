Jõgeva arestimaja väike töökoormus viis sulgemisotsuseni

Selle aasta algusest sulges Jõgeva politseijaoskonna arestimaja kinnipidamiskambrid. Märtsis pannakse kinni ka kainenemiskambrid ja nii lõpetab Jõgeva politseijaoskonna arestimaja senise töö. Lõuna prefektuuri politseikapteni Helmer Halliku sõnul tuleb arestimaja sulgeda kulude kokku hoidmiseks ning kinnipidamistingimuste tagamiseks.

Viis aastat tagasi valminud Jõgeva kümnekohalises arestimajas viibis eelmise aasta 11 kuu jooksul 523 inimest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Jõgeva politseijaoskonna juhi Ivar Dubolazovi sõnul on arestimaja täitumus väike ja nii mõistab ta selle kinnipanekut. Edaspidi viivad Jõgeva politseinikud kinnipeetavad ja kainenema toodud isikud, kas Tartu või Viljandi arestimajja, sest arestimaja ülalpidamiskulud ületavad Tartusse ja Viljandisse vedamise kulusid.

"Vabanev ressurss, mis nüüd vabaneb tänu sellele, suunatakse just täpselt samasse valdkonda, et tagada veelgi parem ja tõhusam samasuguse teenuse pakkumine," ütles Dubolazov.

Ka lõuna prefektuuri politseikapteni ja juba 2008. aastal arestimaja sulgenud Põlva politsejaoskonna juhi Helmer Halliku sõnul arestimaja sulgemise tõttu ükski kinnipeetav tänavale ei jää. Lisaks ütleb ta, et Jõgeval säilib ajutine kinnipidamiskamber, mida saab kasutada erakorralistel puhkudel.

"Kui Jõgeval Aia tänaval on keegi abitus seisundis alkoholijoobes, siis võetakse ta ka praegu sealt auto peale, viiakse ohutusse kohta. Nii, nagu tehti seda enne. Aga miks me seda üldse teeme, on see, et me ei ole rahul praeguste tulemustega, mis toimuvad isikute kinnipidamise teenuse all. Me ei suuda praegu tagada kõiki vajalikke õigusi, aga meil on soov seda teenust osutada parimal moel ja seetõttu need muudatused on hädavajalikud," selgitas ta.

Hallik põhjendab, et olukorras, kus ööpäevas viibib Jõhvi arestimajas 60 ja Jõgeva arestimajas kuus kinnipeetut või kainenema toodud isikut, tuleb alles jätta Jõhvi arestimaja.

"Paari inimesega kinni pidamine sellise personaliga ja täie mahuga ei ole riigile lihtsalt otstarbekas. Tuleb lihtsalt teha neid otsuseid, et seal, kus on kinnipeetavad, seal on ka täies mahus arestimajad," lisas ta.

Halliku sõnul otsustatakse, mis saab teistest Eesti arestimajadest, tõenäoliselt 2019. aastal, mil Tallinnas valmivad uus vangla ja arestimaja.