Arstide liit nimetas kanepi legaliseerimise pooldajate väiteid valeks

USA Oregoni osariigis legaliseeriti kanep 2015. aastal. (Foto: AFP/Scanpix)

Eesti arstide liit (EAL) teatas riigikogule saadetud arvamusavalduses, et kanepi legaliseerimise toetajate esitatud argumendid pole meditsiiniliselt põhjendatud ning tegemist on tervisele ohtliku uimastiga.

"Kanep kuulub ohtlike uimastite hulka kõrvuti amfetamiini, heroiini ja oopiumiga ning on ÜRO narkootiliste ainete konventsiooni alusel keelatud aastast 1961. Keelatud on kõik kanepi ehk Cannabis sativa sordid, mille kuivaines sisaldub üle 0,2 protsendi tetrahüdrokannabinooli (THC) ja eraldi liiki "ravikanepit" kui sellist ei ole olemas," seisab EAL-i seisukohas, mille on allkirjastanud liidu president Lembi Aug.

Aug märgib, et kanepis sisaldub üle 104 kannabinoidi, millest psühhoaktiivse THC pideval tarvitamisel akumuleerub maksas ja rasvkoes ning pikendab intoksikatsiooni kestust.

"Ühekordsel kasutamisel kestab toime 1-2 tundi, kuid täielik eemaldumine organismist võib võtta aega kuni 30 päeva. Kanepi toime mõjutab eelkõige psüühikat, kuid kaasnevad ka füüsilised reaktsioonid nagu veresuhkru ja vererõhu langus, pulsisageduse tõus, hingamisteede ahenemine jne. THC läbib platsentaarbarjääri ja jõuab ema vereringe kaudu veel sündimata lapseni ning on näidatud, et raseduse ajal kanepitooteid tarvitanud emadel sünnivad suurema tõenäosusega alakaalulised ja/või enneaegsed lapsed, kelle hilisemas arengus esineb tihti mitmeid arengu- ja käitumishäireid, näiteks hüperaktiivsus, impulsiivsus ja puudulik tähelepanuvõime," kirjeldab Aug kanepi mõjusid.

EAL selgitas, et kogu maailmas jätkuvad uuringud kanepi toime ja terviseriskide täpsustamise osas, eelkõige püütakse leida kindlaid tõendeid kanepis leiduvate aitete osale psüühiliste haiguste vallandumisel, kasvajate tekkes ja tarvitamise mõjust geneetikale ning järglastele. "Tegemist on pikaaegsete uuringutega, mille esimesi vahekokkuvõtteid on juba esitatud, kuid mille osas lõplikud seisukohad on võimalikud ilmselt alles 30-40 aasta pärast," lausus Aug.

EAL-i president nimetas ekslikuks on kanepipooldajate väidet, et sellest ei teki sõltuvust ja igaüks võib soovi korral uimasti pruukimise igal ajal lõpetada. "Tegelikkuses on kanepisõltuvus reaalselt olemas: täiskasvanutest tekib sõltuvus ligikaudu üheksal protsendil, kuid teismelistel areneb see välja igal kuuendal alustanul. Paraku on just Eesti koolinoored kanepit proovinud sagedamini kui Euroopa noored," seisab EAL-i seisukohavõtus.

Liit viitab uuringule, mille kohaselt on Eestis kanepit proovinud 24, Euroopas keskmiselt 17 protsenti noortest ja seda vanuses 11-12. eluaasta: "Arvestades kanepi toimet ja teadaolevaid terviseriske, ei saa arvesse võtta teadmata arvu osalejatega EMOR-i küsitluses antud subjektiivset hinnangut kanepi legaliseerimise pooldamise osas."

EAL: kanep ravimina on platseebo

"Kanepit raviotstarbel on proovitud kasutada aastatuhandeid, Euroopas hakati kanepit ravimina kasutama 19. sajandi esimesel poolel ja selle kõrgaeg jäi aastatesse 1880 -1900. Hilisem kanepit sisaldavate ravimite valmistamine hääbus, sest sünteesiti ja suudeti toota oluliselt efektiivsemaid ning vähemate kõrvaltoimetega ravimeid. Lisaks on kanepit sisaldavate preparaatide toime ebastabiilne ning annustamine keerukas, raviskeemid ebaselged. Tänaseks ei ole suudetud selgitada kanepist toodetud ravimite konkreetseid näidustusi, kuigi on leitud mõningast toimet sümptomite subjektiivsel leevendamisel võrreldes platseeboga," kirjeldab EAL.

Lembi Aug lisas, et tõenduspõhise meditsiini areng ja kombineeritud ravi erinevates valdkondades suudab tagada vajaliku ravivastuse ning täiendav kanepi baasil loodud ravim ei saa kunagi olla esmavalik, pigem üksikjuhtudel täiendav vahend haiguse finaalstaadiumis.

"Selliste üksikjuhtude lahendamiseks on Eestis loodud toimiv süsteem , kuid senini on vajadus olnud pea olematu . Hetkel puudub ka täpne statistiline ülevaade kanepipreparaatide kasutamisest Euroopas nii üldarvult kui ka näidustuste kaupa," ütles ta.

Eeltoodust lähtuvalt on EAL seisukohal, et kanepi meditsiinilise näidustuse regulatsiooni Eestis ei pea muutma, kuna puuduvad tõenduspõhised uuringud , mis tooksid välja eelised võrreldes teiste kasutusel olevate ravimitega. "Kanepipreparaadid on vajadusel ja vastavate näidustuste olemasolul reservpreparaatidena haigetele reaalselt kättesaadavad, kuid seni on vajadus nende järele olnud nullilähedane."

Kanepisse kui sõltuvust tekitavasse narkootilisse ja eelkõige psüühikat mõjutavasse mõnuainesse tuleb EAL-i seisukohalt suhtuda täie tõsidusega, sest on olemas kindel seos kanepitarvitamise ja liiklustraumade ja samuti varavastaste kuritegudega. "Kanepi kasvatamine narkootilise tooraine saamiseks on põhjendamatu, suurendades ohtu situatsiooni kuritarvitustele ja mõnuainena levikule ühiskonnas."

Erakond Eestimaa Rohelised: maailm liigub nn ravikanepi legaliseerimise suunas

Riigikogu sotsiaalkomisjon arutab teisipäeval erakonna Eestimaa Rohelised ja aktivist Elver Loho pöördumist, milles nõutakse nn ravikanepi legaliseerimist.

"Inimese endokannabinoidsüsteemi käsitlevate teadusuuringute hulk kasvab üha kiiremini. Samuti lisandub järjest andmeid, mis kinnitavad, et kanepipõhised ravipreparaadid leevendavad tõhusalt valu ja põletikke ning võivad isegi soodustada mõnedest haigustest paranemist," seisab roheliste arvamuses.

Rohelised väidavad, et kehtiv kanepikeelupoliitika pole kusagil andnud soovitud tulemusi, küll aga tekitanud olukorra, kus inimestel, kes vajavad kannabinoidravi, pole tegelikult võimalik seadusega lubatud ravikanepit hankida.

"Just sellepärast on mitmed eesrindlikud riigid nulltolerantsist loobunud ja asunud reguleerima kanepi kasutamist meditsiinilistel eesmärkidel. Näiteks andis kanepiküsimustes konservatiivne Saksamaa tänavu heakskiidu 2017. aasta esimeses pooles jõustuvale seadusemuudatusele, mis peaks ravikanepi kättesaadavust patsientidele oluliselt parandama. Kanadas aga on ravikanep legaalne olnud juba 15 aastat," seisab erakonna Eestimaa Rohelised pöördumises.

Rohelised lisavad, et praegu elab juba rohkem kui kaks kolmandikku Ameerika Ühendriikide elanikkonnast piirkondades, kus kanepiravi on seadusega reguleeritud ning rohkem kui 2,5 miljonit inimest kasutab ravikanepit seadusega kooskõlas. "USA 24 osariigis ja mitmetes teistes riikides on kanepi legaalne tarvitamine meditsiinilistel eesmärkidel juba pikema ajalooga ning mingeid olulisi soovimatuid kõrvalmõjusid pole see kaasa toonud. Pigem on alaealiste kanepitarvitamise määrad seejärel alanenud," põhjendab erakond oma seisukohta.