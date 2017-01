Viimsi uueks vallavanemaks sai Rein Loik

Rein Loik. (Foto: Postimees/Scanpix)

Volikogu oli otsuses üksmeelne, abivallavanematena kinnitas volikogu ametisse Margus Kruusmägi, Jan Trei, Oliver Liidemanni, Margus Talsi ning valitsuse liikmena rahandusameti juhi Randar Lohu, teatas Viimsi vallavalitsus.

Valla senine juht Alvar Ild esitas möödunud nädalal isiklikele põhjustele viidates avalduse ametist omal soovil tagasi astuda. Lahkumisotsust põhjendas Ild, et valla valitsemises ja vallavalitsuse juhtimises on saavutatud vajalik töörahu.

"Laiapõhjalise koalitsioonina ning on loodud poliitilised ja majanduslikud eeldused, et planeerida valla arengut ja investeerimistulevikku märksa pikema aja peale, kui seda on valimistevaheline periood," lisas Ild.

Rein Loik on kogenud tippjuht, kes on juhtinud ettevõtteid ja organisatsioone erinevates valdkondades nii era- kui avalikus sektoris. Viimastel aastatel on ta olnud seotud lennundusega, töötades kuni 2016. a märtsini AS Tallinna Lennujaama juhina. Käesoleval ajal on ta peamiselt tegev juhtimiskonsultandi ja mentorina, seisab valla pressiteates.

"Ettepanek asuda Viimsi vallavanema ametikohale tuli ootamatult, kuid otsustasin selle väljakutse vastu võtta. Viimsi on viimastel aastatel olnud Eesti üks kiiremini arenev vald atraktiivse elukeskkonnaga," ütles parteitu Loik.

Viimsis on võimuliidus Reformierakond, Isamaa- ja Res Publica Liit, Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid.