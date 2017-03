Narva täiskasvanute koolis on mure eesti keelele ülemineku pärast

Narva linnavalitsus muutis Narva täiskasvanute kooli õppekeeleks eesti keele. Tegemist oli ainsa Narva kooliga, mis gümnaasiumiastmes vene keeles õpetas. Kool on ülemineku pärast murelik ja kardab õppijate lahkumist.

Rahva seas nimetatakse taolisi üleminekuid "vabatahtlikult sunniviisilisteks". Valitsuse poolt antud viieaastane erand lõppes mullu augustis. Kool püüdis saada ajapikendust, kuid seda ei tulnud. Ilma eestikeelsele õppele üleminekuta oleksid aga koolilõpetajad jäänud tunnistuseta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Seaduse järgi me peame üle minema, kuid see üldse ei tähenda, et meie õpilased on valmis õppima eesti keeles. Paljudel on väga suur see vahe, kui nad ei õppinud. Nad ei oskagi õppida. Nad lihtsalt lähevad koolist ära," selgitas hoolekogu esimees Marjana Baškirova.

Kooli väitel on neil eestikeelseks õppeks õpetajad ja õppematerjal olemas. Kuid täiskasvanute koolis õpib inimesi töö kõrvalt ja neidki, kes tavakoolist eesti keele nõuete pärast lahkuma pidid. Neile sobiks leebem keeleõpe.

"Jätta, nagu meil oli. Nelikümmend protsenti eesti keeles ja kuuskümmend protsenti vene keeles. Ma arvan, et peab eesti keelt õppima, mitte aineid eesti keeles. Võiks rohkem eesti keele tunde anda, võiks keelelaagreid korraldada ja nii edasi," leidis Baškirova.

Narva täiskasvanute koolis õpib 152 õpilast vanuses 16 kuni 58 eluaastat.