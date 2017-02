Pärnu haigla nõukogu lõi skandaalide uurimiseks töörühma

Pärnu haigla. (Foto: Postimees/Scanpix)

Töörühm sai ülesande tutvuda Pärnu haigla juhatuse koosolekute protokollide, sisejuurdluste materjalide, nende kokkuvõtete ja järeldustega, tellitud juriidiliste analüüside ning muude asjakohaste materjalidega.

Pärnu Haigla nõukogu esimees Enn Raadik ütles, et ajakirjanduses avaldatud väiteid tuleb kindlasti kontrollida. "Nõukogu ülesanne on teostada järelevalvet ning aru saada, mis on tõelised probleemid ja siis langetada kaalutletud otsused. Ennatlikud järeldused ei aita suuri ja keerulisi organisatsioone juhtida ega ka kriitilisi probleeme lahendada," lausus Raadik.

Töörühm vaatab nimetatud materjalid läbi ning annab 27. veebruaril nõukogule omapoolse hinnangu, et haigla nõukogu saaks oma otsuse kujundada. Seejärel teavitab haigla nõukogu Raadiku kinnitusel oma otsustest kindlasti ka avalikkust.

Postimees kirjutas esmaspäeval, et haiglatöötajad on käinud haiglajuhi Urmas Sule kodus tegemas vajalikke majapidamistöid - näiteks elektritöid. Sule ütles selle kohta "Aktuaalses kaameras", et kui keegi käiski teda kodus aitamas siis oma vabast tahtest ja raha selle eest keegi saanud ei ole.

Teine haiglat tabanud skandaal puudutab laoarvestuse puudujääki. Nimelt avastas haigla majandusmaterjalide laost puudujäägi, mis Postimehe andmetel oli kokku 36 000 eurot, Urmas Sule sõnul aga 28 000 eurot. Haigla juhatus ei pöördunud aga toona politsei poole, varguse tekkinud kahju kirjutati kuludesse.

"Sellises olukorras on iseenest mõistetav küsida õiguslikku arvamust, et kuidas sellises olukorras toimetada. Õigusliku arvamuse kohaselt juhatus otsustas mitte algatada menetlustoiminguid, pidasime seda perspektiivituks," kommenteeris Sule.