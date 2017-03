Ekspolitseinik sai süüdistuse alaealistega vägivallatsemises

Selle aasta paari kuuga on vähiravifond "Kingitud elu" saanud rekordarv abitaotlusi. Fondi asutaja Toivo Tänavsuu sõnul kõneleb see kroonilisest rahapuudusest tervishoius. Tänavsuu sõnul pole välistatud, et sellise taotluste arvu juures saab fondil raha varsti otsa.