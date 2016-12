Otepääst sai taas talvepealinn

Kolmapäeval kell 12.44 algas talv ja just siis sai Otepääst jälle talvepealinn.

Lõõtsamängu ja laulu saatel sai Otepääst 20. korda talvepealinn ja nii sai Otepää rahvas endale pealinna juhtimiseks vajaliku valitsemissaua ja talvepealinna tunnistuse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Talv on Otepääl olemas. Eks ta tänu sellele ole, et Otepää on kõige kõrgem omavalitsus Eestimaal ja see üks-kaks kraadi, mis meil siin külmem on, annab nii palju lund, et me talve kenasti võõrustada saame. Hetkel seda näha ei ole, aga meie mäesuusakeskused on avatud - Tehvandis on kolme ja poole kilomeetrine suusarada sees, saab suusatada," rääkis Otepää vallavanem Kalev Laul.

Ehkki vallavanema sõnul Otepääl lund jagub, on talvepealinna lumeta teed kingipakkide vedamise jõuluvana jaoks keeruliseks teinud.

"Nad kirjutasid ju kirjad ja päkapikud tõid kohale. Ma mäletan, kui me käisime lasteaias ja lund ei olnud. Meil olid suured pakid, kelgud olid küll, aga me pidime tirima neid mööda asfalti. Küll oli raske," rääkis jõuluvana Martin.

Taas talvepealinnaks kuulutatud Otepää sai esimest korda talvepealinna tiitli 1997. aastal.