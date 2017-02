(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Peaminister Ratas rääkis neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et Keskerakonna ajaloonõunikuks palgatud Edgar Savisaar on hariduselt ajaloolane ning seega läheb ajaloonõuniku leping otseselt kokku Savisaare professiooniga.

"Oleme rääkinud ka nendest mõtetest mis ta võiks antud valdkonnas teha. Ma arvan, et uurida nii Rahvarinde kui ka Keskerakonna lähiajalugu on kindlasti vajalik erakonna liikmetele ja ma loodan, et ka laiemale üldsusele huvitav," rääkis Ratas.

Ratas lisas, et Keskerakond lepingusse seda nõuet ei suru, kuid seda teemat on Savisaarega arutatud.

Keskerakonna juhatuse liige, ajaloolane Aadu Must ütles kolmapäeval ERR-ile, et Savisaare puhul on tegemist Keskerakonna ajaloos vaieldamatult kõige informeerituma isikuga ja ta peab sellist lahendust otstarbekaks.

Keskerakond alustas Savisaarele palga maksmist, kuid ei hakka sellelt maha arvama osa nende kulude katmiseks, mis erakond peab maksma vastavalt erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettekirjutusele. Savisaar on ajaloonõunik ning tegeleb erakonna ajalooga ja annab sellega seoses vajadusel nõu.

Keskerakonna peasekretäri Jaak Aabi sõnul on Savisaarele makstav summa väiksem kui algselt teatatud 3500 eurot, kuna erakond on tema eest tasunud õigusabikulusid.