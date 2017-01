Riigi õigusabi taotleti eelmisel aastal 15 452 korral

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Kõige rohkem taotlusi oli määratud kaitses kriminaalmenetluses ehk kokku 10 391, mis on tellimuste koguarvust 67 protsenti. Teisena esitati enim taotlusi esindamisteks tsiviilasja kohtueelses menetluses ja kohtus, kokku aasta jooksul 4625 taotlust ehk 30 protsenti kogu taotluste arvust.

Ligi pooled taotlustest on kiireloomulised, kus advokaat tuleb leida loetud tundide või isegi tunni jooksul. Selliseid taotlusi oli eelmisel aastal kokku 7339. Nädalavahetustel ja riigipühadel esitati kolm protsenti taotlustest, tööpäevas esitati keskmiselt 59 taotlust.

Kõige suurem hulk taotlusi esitatakse jätkuvalt Tallinnas 6623 (43%), teisel kohal on Tartu (11%) ning kolmandal kohal Narva (7,7%). Ida-Viru piirkonnas ehk Narvas, Kohtla-Järvel ja Jõhvis on esitatavate taotluste osakaal kokku umbes 15 protsenti.

Võrreldes 2015. aastaga on taotluste koguarv vähenenud 2,1 protsenti ning vähenemine on toimunud kriminaalasjade arvelt. Samas on mitmendat aastat järjest kasvanud taotluste arv töömahukamates tsiviilasjades.

"Seepärast ei tähenda taotluste koguarvu vähenemine kokkuhoidu. Inimeste eraõiguste kohtulikuks kaitseks tuleks riigi õigusabi rahastust oluliselt suurendada," märkis advokatuuri esimees Hannes Vallikivi.

Riigi õigusabi on advokaadi poolt õigusteenuse osutamine riigi kulul mingis õigusmenetluses (kriminaalmenetlus, väärteomenetlus, tsiviilkohtumenetlus, halduskohtumenetlus, haldusmenetlus, täitemenetlus) esindamiseks või nõustamiseks.

Riigi õigusabi saamine ei vabasta inimest muude menetluskulude kandmisest ning riik võib abi andes kohustada abisaajat õigusabikulu hiljem osaliselt või täielikult hüvitama.

Advokaadid osutavad riigi õigusabi oluliselt alla turuhinna

Riigi õigusabi osutab pisut üle 100 advokaadi, kes teevad seda turuhindadest jätkuvalt oluliselt madalamte tasudega.

"Riigi õigusabi osutavate advokaatide töökoormus on äärmiselt suur. Oleme teinud justiitsministeeriumile ettepaneku, et riigi õigusabi osutavatele advokaatidele võiks maksta vähemalt poole turuhinnast, kuid eelmisel aastal oli tasu veel tunduvalt madalam," ütles Vallikivi.

"Kuigi meie advokaadid ei tee kvaliteedis mööndusi, ohustavad suur koormus ja advokaatide madalad töötasud poolte õigusi võistlevas kohtumenetluses," nentis ta.

Eesti Advokatuur on 1919. aastal 14. juunil asutatud advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks.

2016. aasta juuni lõpu seisuga on advokatuurik liikmeid kokku 973.