Fotod: loomakaitsjad avaldasid meelt karusloomakasvatuste vastu

Esmaspäeval korraldasid loomaõiguste organisatsioonid Loomus ja Loomade Nimel riigikogu ees erakorralise meeleavalduse karusloomafarmide keelustamise poolt.

Korraldajate teatel osales meeleavaldusel üle 100 inimese. Meeleavaldusel näitasid oma toetust riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra, riigikogu liige Barbi Pilvre, roheliste erakonna ja liikumise Eesti Metsa Abiks esindaja Züleyxa Izmailova ja paljud teised. Samal ajal arutas riigikogu maaelukomisjon Loomuse algatatud pöördumist „Karusloomakasvanduste keelustamine Eestis“.

Komisjon: karusloomafarmide vastased peaksid esitama vastava eelnõu

Karusloomade kasvatamise lõpetamist või selle praeguse korra muutmist soovivad saadikud peaksid algatama vastava eelnõu, mis tuleks riigikogu saalis hääletusele, otsustas esmaspäeval karusloomafarmide teemat arutanud maaelukomisjon.

"Karusloomakasvatuste jätkamist praegusel kujul toetab vaid Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioon, kõigis teistes fraktsioonides on palju erinevaid arvamusi ning need ei jagunenud vaid poolt või vastu arvamusteks," ütles maaelukomisjoni esimees, Isamaa ja Res Publica Liitu (IRL) kuuluv Helir-Valdor Seeder BNS-ile.

Samas otsustas maaelukomisjon juba kaks aastat menetluses olnud karusloomafarmide lõpetamist nõudva petitsiooni menetlemise lõpetada.

Komisjon otsustas Seederi sõnul, et "pole õige lihtsalt "jah" või "ei" vormis hääletada ja näiteks 4-5 vahekorras seda asja otsustada". "Jätsime selle võimaluse riigikogu liikmetele," rääkis Seeder. "Karusloomafarmide kaotamise või regulatsiooni muutmise pooldajad peaksid tulema välja eelnõuga, et riigikogu kõik liikmed saaksid suures saalis hääletada nii nagu nad soovivad ja enda seisukohti põhjendada."

Seederi sõnul pooldas vaid EKRE fraktsioon üheselt ja selgelt karusloomafarmide jätkamist, kõigis teistes fraktsioonides oli palju erinevaid seisukohti. "Need ei jagunenud vaid poolt või vastu seisukohtadeks. Need olid palju mitmekesisemad - arvati, et tuleks ka loomapidamise nõudeid üle vaadata ja neid tugevdada, tõsta loomade heaolu taset, piirata karusloomakasvatust osaliselt, nii nagu mõnedes Euroopa riikides on juba tehtud ja nii edasi," rääkis Seeder ja tõdes, et pilt oli väga kirju. "Komisjoni liikmete hulgas oli väga erinevad seisukohti. Mõne seisukoht oli delikaatne ja keeruline."