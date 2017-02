Pärnus hakkab sõitma 23 uut linnaliini bussi

Ühistransport. (Foto: Postimees/Scanpix)

Pärnu linnaliinide hanke tulemusena saavad pärnakad 23 täiesti uut madalapõhjalist Mercedes Benz bussi, millest 10 on lõõtsaga.

Tänavu juulis alustab bussifirma SEBE Pärnus linnaliinide teenindamist. SEBE juhatuse liige Üllar Kaljuste ütles ERR-i uudisteportaalile, et vastavalt Pärnu linnaliinide bussihanke tingimustele on liinide maht kinnitatud ja kattub hetkel Pärnus toimiva liinivõrguga.

"Liini jaoks vajalikud bussid soetatakse vastavalt hankes nõutud mahtudele. See tähendab, et Pärnus jääb sõitma viis riigi poolt soetatud ja hetkel kasutuses olevat bussi, neile lisanduvad aga 23 täiesti uut ja kaasaegset madalapõhjalist Mercedes Benz tüüpi bussi, millest 10 on lõõtsbussid," ütles Kaljuste.

Uued bussid hakkavad sõitma 1. juulil 2017, mil uue lepingu kohaselt tekib SEBE-l kohustus alustada liinivedu. Busside soetamiseks tehtud investeering Kaljuste sõnul avalikustamisele ei kuulu.

Vastavalt seadusele peab aga Pärnu linnaliinide senine vedaja olemasolevate bussijuhtidega töösuhte lõpetama või pakkuma neile võimalusi töö teostamiseks ettevõtte siseselt, näiteks teistes piirkondades.

Seoses sellega värbab SEBE avaliku konkursiga tööle vähemalt 70 bussijuhti.

"Kuna uueks vedajaks on uue juriidilise isikuna SEBE bussifirma, siis on ettevõttel õigus ka ise oma meeskond komplekteerida. Sellest tulenevalt kandideerivad ka tänase vedaja juures töötavad bussijuhid uude meeskonda teistega samadel alustel. Küll aga on nende kandideerimisel kindlasti eeliseks senine kogemus Pärnu liinil, mistõttu ootame neid kindlasti kandideerima," kommenteeris Kaljuste.

Pärnu linna bussiliiniveo leping hakkab kehtima käesoleva aasta 1. juulist ning lõppeb 2026. aasta lõpuga.