Maavanemad tahavad tasuta ühistransporti juba maist

Alkoholipoliitika on Eestis pikka aega kirgi kütnud, kuid lõpuks on erakondade kokkulepped jõudnud valitsusse. Selle üle arutati ka saates "Suud puhtaks", kus minister Jevgeni Ossinovski rõhutas, et alkoholi ei keelata ära, vaid eesmärk on kujundada keskkonda, milles kellelegi ei suruta peale alkoholi tarbimist ning nii säästetakse rahva tervist. Samas mitte kõik ei näe seda reformi selliselt.