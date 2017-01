Kohtud ja advokatuur on karistusseadustiku muudatuste suhtes kriitilised

Lühikese aja jooksul korduvalt joobeseisundis autot juhtinud inimest võib ees oodata automaatne šokivangistus, kui riigikogu kiidab heaks kolmapäeval esimesel lugemisel olnud karistusseadustiku muudatused. Kohtud ja advokatuur on eelnõu suhtes kriitilised, tuues põhiprobleemina välja, et kohtutelt võetakse ära õigus otsuseid kaaluda.

Alkoholijoobes juhtide põhjustatud liiklusõnnetuste osatähtsus on viimastel aastatel pidevalt veidi vähenenud. Teisalt pole vähenenud purjus juhi tõttu liikluses hukkunute arv, mistõttu tahab justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) karmistada karistusi purjuspäi rooli istuvatele juhtidele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

See tähendab, et teist korda kriminaalse ehk vähemalt 1,5-promillise joobega vahele jäänud juhile määratakse automaatselt mitmepäevane šokivangistus.

"Minu loogika on väga lihtne - kui me näeme, et senised karistuspoliitilised või seaduses kehtestatud reeglid või karistuspraktika ei ole toiminud - tingimisi karistused, trahvid jne -, siis tuleb leida ka jõulisemad tööriistad," selgitas Reinsalu.

Eelnõu juures riigikohtu ekspertarvamust arvesse ei võetud, kuid seaduse väljatöötamise juures oli riigikohtu seisukoht kriitiline.

"Kohus peab saama piisava mänguruumi. Seadusandja peab tegema oma tööd, nägema ette karistusraamid, aga jätma ka kohtule otsustamisruumi. Siis ahendab see kohtu otsustamise ruumi ja kohus peab tegema otsuse, millega ta pole põhimõtteliselt nõus. See ei ole enam aus ja õiglane kohtupidamine ja see ei ole õiglane kohtuotsus," rääkis riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunik, Tartu ülikooli kriminaalõiguse professor Jaan Sootak.

Karistuste karmistamise puhul tõi riigikohtu ekspertarvamus ka välja teiste riikide praktika, mis näitab, et karistuste karmistamine mõjub hirmutavana vaid osale kuritegevusele kalduvatest inimestest ja selgi juhul ei mõju hirmutavana mitte karistuse raskus, vaid tõenäosus vahele jääda. Teisisõnu võiks pigem tugevdada politsei üldist nähtavust ja tugevdada kontrolli.

"Me oleme näinud, kui jääb vahele purjuspäi, on kriminaalses joobes ja mis juhtub - sajad inimesed jäävad uuesti vahele, järelikult puhumisest polnud kasu," kommenteeris Reinsalu.

Riigikogu õiguskomisjoni liige, reformierakondlane Hanno Pevkur märkis, et eelnõu puhul on mitmeid küsitavusi.

"Fakt on see, et seal on ka väga palju erijuhtumeid. Näiteks, kui inimene on pere ainus toitja ja peaks juhtuma tõesti see, et ta jääb teist korda joobes juhtimisega vahele, siis koheselt šokivangistusse suunamine kuni 30 päevaks tähendab seda, et pere jääb toitjast ilma. Seal on neid küsitavusi veel ja veel," rääkis Pevkur.

Reinsalu sõnul on tegemist siiski pigem lühiajalise kinnipidamisega ja kohad, kus sadu šokivangistust kandvaid inimesi pannakse, on tema sõnul olemas.

Täiendavat raha eelnõu realiseerimiseks Reinsalu sõnul riigieelarvest ei taotleta.