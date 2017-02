Sukles otsustas Haapsalus KOV-valimistel oma nimekirjaga kandideerida

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur kohtus reformierakondlasest Haapsalu linnapea Urmas Suklesega, kuid Pevkuril ei õnnestunud Suklest veenda, et ta kandideeriks kohalikel valimistel oma valimisliidu asemel Reformierakonna nimekirjas. Suklese sõnul on valimisliidu loomise otsuse taga see, et paljud erakondadesse mittekuuluvad inimesed ei soovi partei nimekirjades kandideerida.

"Üks põhjus on ikkagi see, et parteipoliitika on olnud siin viimastel aastatel väga Tallina-keskne ja selle valimisnimekirjaga, me kaasame väga palju inimesi, kes muidu ei oleks üldse kohalikku poliitikasse tulnud ja see on ainus põhjus," ütles Sukles "Aktuaalse kaamera" vahendusel.

"See mõte on meil siin juba pool aastat ringelnud peades ja ka keelel. Jah, meil tuleb väga tugev nimekiri," lisas Sukles.

Veel jaanuari keskel ei olnud Sukles oma nimekirjaga välja minemises kindel. Kunagised Haapsalu linnavolikogu esimehed Jaanus Karilaid ja Andres Ammas leidsid, et selline Suklese otsus võib vähendada Reformierakonna võiduvõimalusi Haapsalus.

Kohalikud valimised toimuvad selle aasta oktoobris.