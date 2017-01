Karnau: Talvik võiks ette võtta Arsenali Keskuse osaluse omandamise uurimise

Rain Rosimannus. (Foto: Postimees/Scanpix)

"Alati on meil riigikogus olemas Artur Talvik, kes võiks moodustada vastava komisjoni ja seda uurida. Ma nüüd ei tea, kas ta on seda juba lubanud teha. See oleks võib olla hea mõte," märkis Karnau.

Karnau tõi näiteks Talviku juhitud Tallinna Sadama uurimiskomisjoni, mille uurimisprotokollid ikkagi andsid tema arvates ühiskonnale tulemuse.

"Kuigi kedagi otseselt kohtu alla ei ole antud, kuid selguse saamiseks oli oluline. Ja võib olla on ka selles küsimuses nüüd riigikogu uurimiskomisjonist abi," arvas Karnau.

Saatejuht Ahto Lobjakas tõdes, et selgus on selles asjas oluline, kuid teda huvitab sügavamal tasandil, kes kannatab kahju sellistes asjades.

"Ma ei usu, et me oleksime ühiskonnana aru saanud siiamaani veel, et meil on võimalus ühiskonnana kahju kannatada sellistes manipulatsioonides. Kes kannatab kahju võimuga kauplemise juhul - ühiskond," nentis Lobjakas.

Karnau sõnul on selge, et esimene kahju kannataja on riik, sest kindlasti oleks saanud selle kinnistu müüa kallimalt. "Ja selge on see, et laiem probleem on, et kogu poliitilise eliidi usaldusväärsus on löögi all," arvas Karnau.

"Nii palju kui mina aru saan, siis Rain Rosimannuse positsioon selles küsimuses on, et ta ei ole enam avaliku elu tegelane ja seetõttu ei pea ta ka mingeid selgitusi andma ja selliste lugude kirjutamine on üldse põhjendamatu. Ta on ärimees nagu ta ise väidab," märkis Karnau.

"Kes otsa peale sai tänu sellele, et ta oli väga lähedastes suhetes Taavi Rõivasega, kes juhtis Riigi Kinnisvara AS-i ilma milleta poleks see tehing toimuda saanud. Sorry," märkis Lobjakas.

Äripäev kirjutas neljapäeval, et Reformierakonna peaideoloogiks tituleeritud Rain Rosimannus vormistas hiljuti Singapuri ettevõtte kaudu ametlikuks oma osaluse Põhja-Tallinnas sügisel avatud Arsenali Keskuses.

Lehe väitel müüdi kinnistu omal ajal IRL-i ja Reformierakonna koalitsiooni poliitikute otsuste tulemusel Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) tähelepanuväärselt lühikese tähtajaga konkursil ning RKAS-i nõukogu juhtis toona Taavi Rõivas.

Rosimannus rääkis lehele, et toona otsustati tehing vormistada optsioonina, kuna kogu arendus pidi toimuma Edgar Savisaare võimu all olevas Tallinnas ja puudus täielik kindlus, et tema erakondlik taust ei saa ettekäändeks linnavõimu erapoolikule suhtumisele, mis võiks kogu projekti kahjustada.

"Optsiooniõigused osaluse ostuks investeeritud laenuraha vastu omandasin 2012. aastal, optsiooni realiseerisin osaluseks eelmise aasta detsembris," ütles Rosimannus BNS-ile ja lisas, et investeeris osaluse ostuks suurusjärgus 100 000 eurot, milleks võttis pangast laenu.

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kinnitas neljapäeval ERR.ee-le, et kogu protseduur käis vastavalt seadustele ning kõik senised auditid, sealhulgas riigikontrolli omad, pole rikkumisi tuvastanud.