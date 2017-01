Pevkur vahetab Nebokati erakonna peasekretäri kohalt välja

Reimo Nebokat. (Foto: Postimees/Scanpix)

Pevkur ütles Raadio Kuku saates "Nädala tegija", et peasekretäri osas on tema ettepanek leida uus inimene ja siis on juba uue peasekretäri otsus, keda ta erakonna peakontorisse tööle võtab. Nimesid Pevkur ei maininud.

Pevkur lisas, et tal on Nebokatiga kokkulepe, et too täidab peasekretäri ülesandeid 1. veebruarini. Juba järgmisel koosolekul peaks juhatus tema sõnul saama uue peasekretäri ära kinnitada.

Ametlikult kinnitamata andmeil on lahkumas ka piirkondade arendusdivisjoni juht Kalev Lillo.

Nebokat sai Reformierakonna peasekretäriks mullu jaanuaris.

Nebokat pälvis viimati laiemat tähelepanu oktoobri keskel, kui reageeris erakonna nimel Siim Kallase kriitilisele intervjuule, öeldes, et Kallas on kibestunud, et ei saanud presidendiks: "Ütleme siis nii, nagu asjad on - see oleks olnud võimalik vaid Edgar Savisaare juhitava Keskerakonnaga koostöös. Savisaarega oleme koostöö välistanud 2007. aastast. Pronksiöödel tegi tema oma valiku ja see ei olnud Eesti-meelne. Aga ometigi ihaldab pidevalt keegi seda sõprust Kremli-meelsuse esindajaga. Nimetades seda seejuures rahulolematuseks erakonna juhtimisega."