Erikomisjon tõmbab Arsenali keskuse teema uurimisele joone alla

(Foto: Rene Suurkaev / ERR)

"Järsku on võimalik edaspidi läheneda asjadele nii, et ei saa pidada mõistlikuks, et on ainult üks pakkumisel osaleja. Õnnestumiseks võiks ikkagi olla mitu pakkujat," ütles erikomisjoni liige Jaanus Marrandi.

Marrandi (SDE) rääkis ERR-i uudisteportaalile, et järgmisel komisjoni istungil koostatakse kiri RKAS-ile ja siis on Arsenali teemal joon all. "Meil edasi rohkem minna polegi, sest see väljub meie komisjoni pädevusest. Siis peaks see teema olema ammendunud," ütles Marrandi.

"Kogu see protseduur, kuidas toimus ja miks toimus justkui räägiti lahti. Selles mõttes kindlasti sai asi selgemaks," lisas ta.

Marrandi ei näe, et selle teemaga oleks võimalik kuskile veel edasi liikuda.

"Mingit otsest seaduserikkumist me sealt ei leidnud ja kui seaduserikkumist ei leidnud siis järelikult ei ole seaduserikkumist," lausus Marrandi.

"Meie jaoks jäi kõlama paar küsimust. Kõigepealt, miks RKAS-i nõukogu piirdus ainult ühe pakkujaga. Teiseks võiksid riigi poliitikaga tihedalt seotud inimestel olla riigiga tehingute tegemisel väga läbipaistvad suhted. Igasugused peidetud optsioonid on sellised kahtlusttekitavad asjad. Võib-olla ilma asjata kahtlust tekitavad, aga mõistlik oleks kui sellised huvid oleks alati läbi nähtavad," kommenteeris Marrandi.

Täna kogunenud erikomisjon tutvus täna veel RKAS-i nõukogu toonaste protikollidega. Nädal tagasi ütles erikomisjoni esimees Artur Talvik (VE) ERR-i raadiouudistele, et tahaks näha komisjoni ees ka endise AS-i E-Arsenal nõukogu esimehe Eerik-Niiles Krossi. Marrandi ei näe sellel enam mõtet. "Me võime ta sinna komisjoni ette kutsuda, aga minu isiklikul hinnangul tema kuulamine enam nendest protokollide vaatamisest rohkemat ei anna," sõnas Marrandi.

Riigihalduse minister Mihhail Korbi korraldusel viiakse Riigi Kinnisvara AS-is ja selle tütarettevõttes Erika Neli AS-is läbi erikontroll. Uurimiseks on vajalik hanke korraldamine ja selle peab läbi viima audiitor vandeadvokaat või advikaadi ühing.