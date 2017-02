Ratas soovib Tallinna linnameedia domeenid pealinnale üle anda

Ajaleht Stolitsa. (Foto: Postimees/Scanpix)

"Üldpõhimõte on minu meelest see, et need [Pealinna ja Stolitsa domeenid] ei peaks kuuluma ühelegi erakonnale. Need peaksid kuuluma Tallinna linnale," ütles Ratas BNS-ile.

Ratas kinnitas, et ta on palunud Tallinna linnapea kohuseid täitva abilinnapea Taavi Aasa kui ka Keskerakonna peasekretäri meie erakonna peasekretäri Jaak Aabi poole sooviga, et nad algataksid Pealinna, Stolitsa või mõne muu kolmanda kaubamärgi, mis on selgelt seotud pealinna, mitte mõne erakonnaga, üleandmise Tallinna linnale.

Pealinna ja Stolitsa domeenide kuulumise tõstatasid Tallinna sotsiaaldemokraadid, kelle hinnangul on Keskerakond need kaaperdanud.

Tallinna linna peamisteks infokanaliteks olevate ajalehtede ja veebiportaalide Pealinn ning Stolitsa kaubamärgid ja domeeniaadressid on registreeritud Keskerakonna nimele, teatas kolmapäeval sotsiaaldemokraadist linnavolikogu liige Maris Sild.

Tallinna linnapea kohuseid täitva abilinnapea Taavi Aasa hinnangul peaks linna ametlike infokanalite Pealinna ja Stolitsa domeenid kuuluma linnale. "Ma ei mäleta, mis aastast see niimoodi on. Kindlasti oleks parem kui domeenid kuuluksid Tallinna linnale. Paraku see nii on," ütles Aas.

Aasa sõnul ei näe ta mingit probleemi, kui domeenid kuuluksid ikkagi Tallinna linnale. "Tuleb Keskerakonnaga läbi rääkida ilmselt," sõnas ta.