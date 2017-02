Professor Allik süüdistab rektorit hirmuõhkkonna loomises ja kättemaksus

TÜ eksperimentaalpsühholoogia professor Jüri Allik (Foto: Sven Paulus / ERR Novaator)

Pinged eelseisvate Tartu Ülikooli rektorivalimiste eel on kerinud sedavõrd teravaks, et tunnustatud teadlane Jüri Allik süüdistab uuesti rektoriametisse kandideerivat Volli Kalmu ülikoolis nõukogude aegse hirmuõhkkonna loomises, kirjutab Postimees .

"Ausalt öeldes ei pea meie rektor olema mitte administratiivkohal, vaid ta peaks olema ravil,“ ütles akadeemik ja Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi juhataja, professor Jüri Allik Postimehele.

Alliku sõnul on ta ise näinud korduvalt, kui ülikoli professor küsis, miks lasti lahti IT-osakonna juhataja, ning siis hakkas Kalm karjuma ja jooksis toast välja. Professori sõnul lähevad inimesed ülikoolist Kalmu tõttu lihtsalt ära.

"Rektoraadis käib võistlus selle peale, kes peab kauem vastu, et ta ei tule Kalmu kabinetist nuttes välja. See ei ole normaalne. Mitte ainult sotsiaalvaldkonna inimesed, vaid kõik kardavad teda!“

Rektor Volli Kalm Alliku väljaöeldut lähemalt kommenteerida ei soovinud. "Ma võin öelda ka enda versiooni. Aga... See kõlab inetult, see oleks natuke nagu musta pesu pesemine. /.../ Olen endale lubanud, et ei käitu samamoodi vastu,“ rääkis Kalm.

Tartu Ülikool valib rektorit 30. märtsil. Rektoriks kandideerivad praegu sel kohal töötav Volli Kalm ning Tartu Ülikooli dekaan ja eetikakeskuse juhataja professor Margit Sutrop.