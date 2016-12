Kaljulaid: süstlavahetuspunkti Paldiski maanteele ei tule

(Foto: Martin Dremljuga/ERR)

Kohus märgib otsuses, et süstlavahetuspunkt ei oleks ohustanud vahetus läheduses elavate inimeste tervist ning linn langetas otsuse avalikes huvides.

Kohus ei pidanud asjakohaseks süstlavahetuspunkti vastaste väiteid nagu oleks Erika tänaval tegutsenud süstlavahetuspunkti sulgemine seotud Arsenali keskuse ärihuvidega.

Põhja-Tallinna linnaosa vanema Raimond Kaljulaidi sõnul ei ole Paldiski maantee küsimus iseenesest enam aktuaalne, sest süstlavahetusteenust sellel aadressil ei hakata osutama.

"Tervise arengu instituut ei ole nõus süstlavahetusteenust selles asukohas rahastama. Mis tähendab, et Paldiski maanteele kolib asendusravi ja erinevad nõustamisteenused ning Põhja-Tallinn jääb järgmise aasta alguses teadmata ajaks ilma statsionaarse süstlavahetuspunktita. Tegemist on kehva otsusega, arvestades, et tegemist on küllalt tõsise uimastiprobleemiga linnaosaga," ütles Kaljulaid.