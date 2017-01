Tööandja ei pea töötajat enam tervisekontrolli saatma

(Foto: Postimees/Scanpix)

Ühe olulisema muudatusena kadus sellest aastast tööandjatel kohustus saata töötaja korrapärasesse tervisekontrolli – sealhulgas iga kahe aasta järel kopsude röntgenuuringule –, kirjutab terviseamet enda koduleheküljel. Kuna töötaja võib nakatuda ning haigestuda nakkushaigusesse mis tahes ajahetkel, ei ole võimalik määrata tõenduspõhist ajavahemikku, mille jooksul on töötajate regulaarne tervisekontroll nakkushaiguste suhtes otstarbekas ja vajalik.

Kuigi regulaarne tervisekontroll nakkushaiguste suhtes kaob, jääb tööandjal õigus saata töötaja täiendavasse tervisekontrolli vastavalt töökoha riskihindamise tulemustele. Riskihindamise ja täiendava tervisekontrolli vajadus võib tekkida olukorras, kus tööl olles on toimunud nakkuse levik, saastunud on toodang või kollektiivis on mõni töötaja nakkushaigusesse nakatunud. Sellisel juhul on asjakohane, et töötaja saadab vastavalt riskihindamise tulemusele töötaja täiendavasse tervisekontrolli.

Nii tööandjatel kui ka töötajatel on oluline teada, et kehtima hakanud muudatused kitsendavad tegevusvaldkondi, kus töötajate tervisekontroll nakkushaiguste suhtes on edaspidi ette nähtud.

Tervisekontrolli läbimine on jätkuvalt nõutav toitu ja joogivett käitlevate töötajate või toidu ja joogiveega kokkupuutuvate töötajate puhul. Kontrolli peavad läbima loomapidajad ja isikud, kes oma tööülesannete tõttu puutuvad vahetult kokku põllumajandusloomade ja loomsete saadustega; õpetajad ja lasteasutuste töötajate ning teised töökohustuste tõttu laste ja noorukitega vahetult kokkupuutuvad töötajad; abivajajale vahetult teenust osutavad hoolekandetöötajad; tervishoiutöötajad ning teised patsiendiga vahetult kokkupuutuvad tervishoiuasutuse töötajad; kliendiga vahetult kokkupuutuvad ilu- ja isikuteenuseid osutavad töötajad ja kõikidel eelpool loetletud tegevusaladel praktikat sooritavad või täiendusõppes osalevad õpilased, üliõpilased ja töötajad.

Nimetatud valdkondades töötavate isikute tervisekontroll enne tööle asumist on kohustuslik. Tervisekontrolli eesmärk on ennetada nakkushaiguste levikut klientidele, tarbijatele või patsientidele nakkusohtlike töötajate poolt tööprotsesside kaudu. Tervisekontroll on ette nähtud töövaldkondades, mis võivad olla võimalike nakkushaiguste puhangute ja epideemiate tekkekohtadeks.

Varem kehtinud seadusega võrreldes saavad nüüd nakkushaiguste kontrolli teha lisaks perearstile ka töötervishoiuarstid.

Ühe muudatusena oli soov selle aasta algusest asendada seni kasutusel olnud nakkushaiguste kontrolli tõend e-tõendiga. Viimase arendustegevus ei toimunud aga esialgse plaani kohaselt. E-tõendi väljatöötamine on plaanis käesoleva aasta jooksul. Seega tuleb jätkata tervisetõendite väljastamist paberkandjal.

Terviseamet palub perearstidel ning töötervishoiuarstidel nakkushaiguste kontrolli läbiviimisel lähtuda olemasolevast terviseameti juhisest ning väljastada tervisekontrolli läbimise kohta tervisetõend paberil.