"Tuleb hakata nägema meie venekeelsetes kaasmaalastes tõepoolest kaasmaalasi, mitte aga siia ei tea milliste eesmärkidega sattunud tulnukaid, kelle peatsele lahkumisele loodetakse,“ ütles Allik Postimehele antud pikemas usutluses.

Alliku väitel tekiks nii positiivne motivatsioon omandada eesti keel, eriti kui keeleõpe toimuks eestlastest õpetajate juhendamisel eesti keele tundides.

"Mitte aga katsetena eesti keelt nõrgalt valdavate venelastest õpetajate abil õpilastele ajalugu või geograafiat eesti keeles selgeks teha, mida nad loomulikult võtavad vastu kui hariduslikku diskrimineerimist," leidis Allik.

Samuti arvas Allik, et neile kodakondsuseta venelastele, kes pole veerand sajandi jooksul soovinud saada Venemaa kodanikeks, tuleks anda lihtsustatud korras Eesti kodakondsus. "Peamine sellega kaasnev hirm, et Eestis tuleks võimule Keskerakond, on toimunud juba niikuinii, nii et meie karmist kodakondsuspoliitikast pole ka selles suhtes mingit kasu olnud."

Välispoliitikas soovitab Allik loobuda põhimõttest, et kõik tänase Venemaa vaenlased on Eesti sõbrad. "Sel juhul mõjuksid meie etteheited Venemaa sise- või välispoliitikale tunduvalt usutavamana ka meie venekeelse elanikkonna silmis."