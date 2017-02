Helme "Foorumis": seekord peab Keskerakond leidma Tallinnas võimu jätkamiseks partnerid

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimehe Mart Helme hinnangul peab Keskerakond seekordsete kohalike valimiste järel Tallinnas võimule jäämiseks leidma koalitsioonipartnerid. Reformierakondlasest Tartu linnapea Urmas Klaasi arvates peaksid erakonnad tegema Tallinnas koostööd selle nimel, et negatiivsed tegevused välja juurida.

Keskerakonna aseesimees, majandusminister Kadri Simson ütles "Foorumis, et tema hinnangul on Keskerakonnal šanss saada kohalikel valimistel taas Tallinnas ainuvõim, sest tallinlased on oma elukeskkonnaga rahul ning Tallinnas on paljud asjad Keskerakonna juhtimisel olnud olemas ka sel ajal, kui ülejäänud Eestis on neid maksukärbete tõttu koomale tõmmatud.

Keskerakond on tulnud Tallinnas välja ka juba oma esinumbritega. Simsoni sõnul on hea, kui inimesed teavad, kes nende valimisringkonnas kandideerivad. "Ülejäänud erakonnad alles otsivad inimesi, sest nende pingid on Tallinnas palju lühemad," märkis ta.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) juht Mart Helme ütles, et tema hinnangul on aga Keskerakonnal Tallinnas sarnane probleem nagu oli Reformierakonnal presidendivalimiste ajal.

"Nad peavad laveerima eri leeride vahel. On täiesti selge, et suur osa, võib-olla isegi suurem osa teie elektoraadist Tallinnas on venekeelsed inimesed ja te peate leidma kandidaadi, kes neid kõnetab. Kas see on Mihhail Kõlvart, kes neid kõnetab samaväärselt kui Edgar Savisaar, ma pole kindel. Teine pool on see, et te peate pakkuma midagi ka eestikeelsele elektoraadile," arutles Helme.

"Ma julgen ennustada, et te ei võta seekord rohkem kui 35 protsenti Tallinna häältest ja peate leidma seetõttu Tallinna linnas võimu jätkamiseks koalitsioonipartnerid. See on minu hetkeline hinnang, mis võib eelseisva aja jooksul muidugi muutuda," lisas ta.

Simson vastas, et Keskerakonnal on väga hea võime koostööd teha ning sellist asja on tema sõnul juba ammu vaja. "Meie nimekirjad on väga tugevad ja igale positsioonile on enam kui üks kandidaat. See on tõesti positsioon, mida kadestada, sest teistel erakondadel pole seda ühte ja ainsamatki. Arvan, et te kõik sooviks olla selles positsioonis. Me teeme tõsist tööd, et seda positsioni hoida ja usaldust välja teenida," lisas Simson.

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) aseesimees Siim Kiisler tunnistas, et Keskerakonnal on kindlasti Tallinnas tugevad kandidaadid, kuid tema sõnul tuleb arvestada sellega, et kõigil viimastel valimistel on Keskerakond kasutanud "dopingut".

"Nad on teinud linna eelarvest, maksumaksja raha eest oma kandidaatidele väga tugevat reklaami. Näiteks eelmisel nädalal kinnitati Tallinna linnavolikogus revisjoniakt, kust tuli välja, et valimisaastal, just enne valimisi kasvasid linna reklaamikulud viis korda võrreldes aasta varasemaga. Me teame, et need on selged lahendid, kus sunnitakse Keskerakonna kandidaate oma kampaaniakulusid tagasi maksma," selgitas Kiisler.

Ta lisas, et IRL kavatseb kindlasti valimiskampaanias juhtida tähelepanu sellele, mida on seni valesti tehtud. Ta loodab, et seekord on konkurents ausam. "Ma loodan, et Keskerakonna kandidaadid on sellest õppinud ja käituvad seekord ausamalt, ei kasuta meie kõigi ühist raha, et teha kampaaniat ainult oma kandidaatidele," ütles ta ja lisas, et probleem ei puuduta ainult Tallinna.

Ta tõi näiteks, et ajalehte Pealinn on levitatud ka muudes linnades, et teha kampaaniat nende paikade kandidaatidele.

Reformierakonna juhatuse liige, Tartu linnapea Urmas Klaas tõdes saates, et see, kuidas Tallinnas asju aetakse, mõjutab ka Eesti poliitilist kultuuri ja juhtimiskultuuri laiemalt.

"Kõik probleemid, mis on välja toodud ja millest me kõik teame - lokkav korruptsioon, läbipaistmatu linnajuhtimine, linna raha tuulde loopimine oma poliitiliste eesmärkide ja propaganda tegemiseks ja täitmiseks - pole loomulikult see, millest peaksid teised poliitikud õppust võtma. Vastupidi, sellest tuleb lahti saada," rääkis Klaas.

Ta lisas, et Tallinnas peaks olema koalitsioonis rohkem partnereid. "Igal juhul on alati hea, kui ka erakonna toetus on nii suur nagu Keskerakonnal on Tallinnas olnud, kui on koalitsioonis rohkem partnereid, kellega koostööd teha. See rikastab kindlasti - vastastikune usaldus, vastastikune kontroll - igal juhul on see hea. Ma usun, et erakondadel on vaja teha Tallinnas koostööd selle nimel, et kõik see, mis on negatiivne, siit välja juurida ja panna Tallinna elu normaalselt käima," rääkis ta.

Mart Helme lisas, et Tallinn on näiteks võrreldes Tartuga eriline koht, kuna selles on kaheksa valimisringkonda ning vaja kõigisse leida tugevad kandidaadid. "Kokku tuleb panna aukartustäratav nimekiri inimestest ja tõepoolest, Keskerakond on selles suhtes väga heas positsioonis, et neil on neid inimesi võtta," rääkis ta.