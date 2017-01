AK: Setomaa toetas ühtse valla loomist

Setomaal lõppes pühapäeval rahvaküsitlus Setomaa valla küsimuses ning esialgsetel andmetel soovisid elanikud ühtse valla loomist.

Setomaa valla vastaste ja pooldajate vahelisest lõhest ajendatud küsitluse eesmärgiks oli välja selgitada, kas Setomaa inimesed tahavad ühtset Setomaa valda või mitte. Ühtsesse valda kuuluksid Mikitamäe, Värska ja Meremäe vald ning Misso vallast Luhamaa nulk. Küsitlusel said osaleda kõik Setomaa omavalitsustesse registreeritud elanikud, vahendas

Et tegemist oli kohapeal väga olulise küsimusega, näitas ka neli päeva kestnud küsitluse valimisaktiivsus, mis osutus oodatust kõrgemaks.

"Täiesti enneolematu valimisaktiivsus haldusreformi küsimuses. Ma arvan, et mitte kusagil Eestis ei ole sellist protsenti olnud. Et ikkagi kõvasti üle poole, kohati 75 protsenti ja isegi enam. Tegu on oma juurte ja päritoluga seotud küsimusega, et sellepärast see on nii tugevalt inimeste identiteeti mõjutanud ja nad on tahtnud oma arvamust välja öelda," selgitas Põlva maavanem Igor Taro.

Meremäe vallas Obinitsas kohapeal olnud ERR-i ajakirjanik Mirjam Nutov kinnitas, et esialgsete tulemuste kohaselt toetati ühtse valla loomist ülekaalukalt.

"Tõepoolest, setod on otsustanud ning nende otsus oli kindel "Jah". Jah, nad tahavad Setomaa valda. Ja kui nüüd vaadata neid vastuseid eraldi omavalitsuseti, siis need omavalitsused - nagu näiteks Värska ja Luhamaa nulga külad, mis on väga setomeelsed - siis seal oli lausa 95 protsenti vastanutest, kes ütlesid, et jah, loomulikult, Setomaa vald. Ja nüüd kaks teist omavalitsust - Meremäe ja Mikitamäe vald, kus on väga selgelt välja joonistunud ka opositsioon, seal tuli ka mõnevõrra rohkem ei-vastuseid - võitlus, võiks öelda, oli tasavägine - aga päeva lõpuks kujunes välja ikkagi nii, et ka seal üle poole vastanutest ütlesid, et ka nemad tahavad Setomaa valda," selgitas ta.

"Pall on nüüd löödud valitsuse väravasse, vastused on käes ja homme lisanduvad pabervastustele ka elektroonilised vastused, mida on vist tõenäoliselt väga ei mõjuta seda tulemust. Ning siis hiljemalt 15. veebruariks, kui valitsus peab otsustama ka teiste sundliidetavate omavalitsuste osas, peab ta tegema nüüd Setomaa osas ka oma otsuse - kas siis teha Setomaa vald või mitte," sõnas Nutov kokkuvõtteks.