AK: Setomaal toetati ühtse valla loomist

Setomaal lõppes pühapäeval rahvaküsitlus Setomaa valla küsimuses ning esialgsetel andmetel soovisid elanikud ühtse valla loomist.

Setomaa valla vastaste ja pooldajate vahelisest lõhest ajendatud küsitluse eesmärgiks oli välja selgitada, kas Setomaa inimesed tahavad ühtset Setomaa valda või mitte. Ühtsesse valda kuuluksid Mikitamäe, Värska ja Meremäe vald ning Misso vallast Luhamaa nulk. Küsitlusel said osaleda kõik Setomaa omavalitsustesse registreeritud elanikud, vahendas

Et tegemist oli kohapeal väga olulise küsimusega, näitas ka neli päeva kestnud küsitluse valimisaktiivsus, mis osutus oodatust kõrgemaks.

"Täiesti enneolematu valimisaktiivsus haldusreformi küsimuses. Ma arvan, et mitte kusagil Eestis ei ole sellist protsenti olnud. Et ikkagi kõvasti üle poole, kohati 75 protsenti ja isegi enam. Tegu on oma juurte ja päritoluga seotud küsimusega, et sellepärast see on nii tugevalt inimeste identiteeti mõjutanud ja nad on tahtnud oma arvamust välja öelda," selgitas Põlva maavanem Igor Taro.

Meremäe vallas Obinitsas kohapeal olnud ERR-i ajakirjanik Mirjam Nutov kinnitas, et esialgsete tulemuste kohaselt toetati ühtse valla loomist ülekaalukalt.

Esmaspäeval lisanduvad paberil vastustele ka interneti teel antud hääled.

Hiljemalt 15. veebruariks peab Eesti valitsus ühtse Setomaa valla küsimuses otsuse tegema.