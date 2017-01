Opositsioon peab kodakondsuse andmist "halli" passi omanikele julgeolekuriskiks

Henn Põlluaas, Jürgen Ligi, Mirko Ojakivi ja Külliki Kübarsepp. (Foto: ERR)

"Kodakondsus ei ole mingi laadakaup, millele on igal ühel õigus, kui ta kuskil lihtsalt satub elama või on elanud pikemat aega. Kodakondsus on väga suur au ja privileeg, mis tuleb välja teenida, mitte niisama saada," ütles EKRE esindaja Henn Põlluaas Vikerraadio saates "Reporteritund".

Põlluaasa sõnul on kodakondsusseadust läbi aastate väga oluliselt leevendatud. "Täna ei ole küll põhjust, miks peaks sellisele kontingendile, kes ei ole 25 aasta jooksul suvatsenud ega tahtnud kodakondsust hankida, kes ei ole Eesti keelt selgeks õppinud, kellest suur osa sõidab ringi autod ehitud Georgi lintidega, miks me peaksime tegema sellise põhjendamatu kingituse," lausus Põlluaas.

"Seda enam, et me räägime ju täiesti selgelt julgeolekuohust. Öeldakse, et mida rohkem on kodakondsusega isikuid, seda parem - tõepoolest - aga see seltskond on ju selgelt näidanud oma suhtumist Eesti riiki, Eesti kodakondsusesse ja kui me anname selle niimoodi kandikul, siis see tähendab ka seda, et me kogu sellist meelsust omavale kontingendile anname sõnaõiguse kaasa rääkida meie riigielu kõige tähtsamates küsimustes. Parlamendivalimistel osalemises, võib-olla tulevikus presidendivalimistel jne. Ja ühel heal päeval me näeme, et Eesti riiki ei olegi vaja ära võtta tankidega, vaid need otsused teeb kõik parlament ja valitsus ise," rääkis Põlluaas.

Põlluaasaga nõustus Jürgen Ligi (Reformierakond), kelle sõnul ajab peaminister Jüri Ratas südametunnistuseta poliitikat."Ei tajuta seda, et see riik võetakski nii üle ja kodakondsuse tugevdamise üle vajadus suureneb, mitte ei vähene, oludes, kus rahvad rändavad," sõnas Ligi.

Ligi hinnangul on Ratase kodakondsusteemaliste avalduste taga poliittehnoloogia ja soov vene valijaid hoida. "Kindlasti on selle taga poliittehnoloogia.Kohalikud valimised on üks põhjus, miks kuhjata selliseid asju. Keskerakonnal on hirm, et Ratas kaotab vene valijaid ja ta nüüd täidab seda lünka. Seal ei ole mitte mingit muud loogikat," rääkis Ligi.

Vabaerakonna saadik Külliki Kübarsepp seostab Ratase avaldusi Keskerakonna sisevõitlusega.

"Kohalikke valimisi ta nii palju ei mõjuta, sest halli passi omanikud saavad kohalike omavalitsuste valimistel hääletada. Küll aga on neile vaja anda see sõnum, et meie kaitseme teie huve jätkuvalt. Ja kuna Edgar Savisaare kuvand on taandunud, siis Jüri Ratas püüab neid kuidagi hoomata veel oma erakonna ustavate toetajatena," ütles Kübarsepp.

"Ja minu meelest on siin ka Yana Toomi käsi mängus, kes hiljaaegu andis mõista, et erakonnas ei ole asjad kõige paremas olukorras, aga kuni kohalike omavalitsuste valimisteni me nii aktiivselt avalikkuse ees ei sõdi, aga need sõjad on kõik seesmiselt tagatubades käimas. Ja ma usun, et kui Toomil viskab üle, et Ratas piisavalt talle ei allu ja tema seda venemeelset poliitikat ei toeta, siis see sõda avalikkuse silme ees läheb järjest suuremaks. Ja seepärast on Jüri [Ratas] "kahvlisse" pandud ja ta püüab enda väärikust säilitada," ütles Kübarsepp veel.

Henn Põlluaas lisas veel, et soosivaid hinnanguid Ratase väljaütlemistele kodakondsuse teemal on nii IRL-is kui ka sotside hulgas ja teema võib tulla lauale juba enne riigikogu valimisi.