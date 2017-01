Vabaõhumuuseumis meenutati pärisorjusest vabastamist

Vabaõhumuuseumis tähistati ajaloolise taaslavastusega 200 aasta möödumist Eestimaa talupoegade pärisorjusest vabastamise väljakuulutamisest.

Sutlepa kabelis etendati ajaloolist jumalateenistust ja kanti ette talupoegade pärisorjusest vabastamise käsk, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vabaõhumuuseumis pärisorjuse kaotamise teemal loengu pidanud õigusajaloolane Toomas Anepaio ütles, et saksa ajalookirjutuse järgi koosnes talurahva vabastamine erinevatest etappidest, millest viimane toimus Eestis 1889. aastal.

"Ametlikult ja akadeemilise ajalookirjutuse järgi on asi selge - 1816 või siis Liivimaal 1819. Aga kui me vaatame meie ajalookirjutust, ega me ei ole ju seniajani selgeks saanud, mis asi see pärisorjus tegelikult on. Ehk teisisõnu, meil on olukord, et me teame väga hästi, millal me vabaks saime, aga me ei tea, millest me vabaks saime. Ja ajalookirjutuses on võimalikud ka teistsugused lähemised," selgitas ta.

"Näiteks kui vaadata saksa ajalookirjutust, siis teooria kohaselt koosneb talurahva vabastamine viiest erinevast etapist ja see, mida meie peame pärisorjuse kaotamiseks, on ainult esimene etapp - see on isikliku sõltuvuse kaotamine, aga sellele lisanduvad siis veel talude kruntimine, teoorjuse kaotamine, maa väikeeraomandi kujunemine ja seisuslik patrimoniaalse politsei- ja kohtuvõimu kaotamine, mis Eestis toimus alles 1889. Et tegelikult me võime ka küsida - kes lasi Eesti talupojad vabaks, kas Aleksander I või Aleksander III," lisas Anepaio.