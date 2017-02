Üle poole maavanematest kandideerivad kohalikel valimistel

Rapla maavanem Tõnis Blank. (Foto: ERR)

Suurem osa 15 Eesti maavanematest plaanib sügisel kohalikel valimistel kandideerida. Ehkki eelnevatel on tõstatunud ka küsimus huvide konfliktist maavanema ametikoha ja volikogusse kandideerimise vahel, siis maavanemad ise selles probleemi ei näe.

Rahvusringhäälinguga vestelnud maavanemast vähemalt kaheksa plaanivad eesootavatel kohalike omavalitsuste valimistel kandideerida. Harju maavanem Ülle Rajasalu (Reformierakond), Tartu maavanem Reno Laidre (Reformierakond) ja Põlva maavanem Igor Taro (IRL) veel oma otsust pole teinud ning nende sõnul mängivad kandideerimisotsuse tegemisel rolli erakonnasisesed plaanid.

Parteitu Jõgeva maavanem Viktor Svjatõsev teatas aga, et tema pigem ei kandideeri, kuna tema esmane eelistus pärast maavanema töö lõppemist on erasektoris. Sellest, kas maavanemal sobib valla- või linnavolikogusse pürgida, on räägitud vähemalt viimase kümne aasta jooksul korduvalt.

Enne eelmisi kohalike omavalitsuste valimisi võtsid sel teemal sõna ka neli tänase valitsuse ministrit. Sotsiaaldemokraadid Andres Anvelt, Indrek Saar, Urve Palo ja Sven Mikser saatsid ühes erakonnakaaslastega toonasele reformierakondlasets peaministrile Andrus Ansipile kirja, kus märkisid, et nende hinnangul peitub maavanemate kandideerimises huvide konflikt.

Nimelt teostavad maavanemad kohalike omavalitsuste üle järelevalvet. Ning seetõttu võib nii kandideerimisperioodil, kui ka pärast valimisi tekkida küsimus, kas järelevalve poliitiliste liitlaste ja vastaste üle on alati objektiivne. Tänavustel valimistel sotsiaaldemokraate esindava Rapla maavanem Tõnis Blank siin probleemi ei näe.

Keskerakond oli maavanemate kandideerimise vastu

Kui 2013. aasta valimised läbi said, tõstatas sama küsimuse ka Keskerakond. Toona opositsioonis olnud erakond kirjutas valmis ka eelnõu, mille eesmärk oli keelata maavanematel üks aasta peale ametist lahkumist enda järelevalve all olnud omavalitsust juhtida. Erakond teatas toona, et eelnõuga loodetakse vähendada maavanemate kandideerimishuvi.

Eelnõu toonase valitsuse heakskiitu ei saanud ja unustati. Keskerakondlasest riigihaldusminister Mihhail Korb tõdeb, et huvide konflikti oht võib küll olemas olla, kuid et maavalitsused uue aasta alguseks niikuinii kaotatakse, siis riik siin kuidagi rohkem sekkuma ei peaks.

Kaheksa tänast maavanemat pidas sama ametit ka eelmiste kohalike valimiste ajal ning seitse nendest ka kandideerisid. Samas ei saa öelda, et maavanema koht oleks automaatselt valimisedu tähendanud. Näiteks Elvas kandideerinud Tartu maavanem Reno Laidre sai 17 häält, Narva-Jõesuus kandideerinud Ida-Virumaa maavanem Andres Noormägi (IRL) 13 häält.

Küll aga läks paremini näiteks Valga maavanemal Margus Lepikul (Reformierakond), kes kogus Valgas nelisada viiskümmend kuus häält ning Võru maavanemal Andres Kõivul (IRL), kes sai Võru linnas kolmsada seitseteist häält. Mõlemad edestasid oma piirkonnas erakonna järgmist kandidaati pea kahekordselt. Harju maavanem Ülle Rajasalu ei usu, et maavanema ametikoht kuidagi kampaaniat aitaks teha, ning toob välja, et tema toetus on ametisoleku ajal pigem vähenenud. Oma ametikohast tulenevasse eelisseisu ei usu ka Tõnis Blank.