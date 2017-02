Politsei otsib Loksal kadunuks jäänud eakat meest

Sisekaitseakadeemia on koolitab politseikadette üle Eesti, kuid seoses valitsuse plaaniga kolida akadeemia Ida-Virumaale on üha enam esile kerkinud argument, et kadettidele mõjuks õppeasutuse kolimine negatiivselt. Samas näitab akadeemia senine praktika, et asukoht pole takistanud kadettidel õppekava läbimist.