Tartu üldplaneering näeb ette trammikoridori rajamist

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Tartu abilinnapea Jarno Laur rääkis ERR-i raadiouudistele, et tulevane trammiliin võiks jõuda nii Annelinna kui ka Maarjamõisa haiglani.

"Annelinn on väga suure tihedusega ja nad liiguvad ka valdavalt samadesse sihtkohtadesse, milleks on kesklinn, Maarjamõisa, kus on kliinikumid ja ka ülikooli campus, ja milleks on ka Lõunakeskus. Tekib väga hea, suhteliselt lühike liin ja kui me suudaks seal pakkuda kiiret, autovoost sõltumatut ühistransporti, siis see oleks vastus päris paljuele probleemidele," selgitas Laur.

"Praegu me pakuks lähtekohaks arutelule sellise lähenemise, et need ühendataks liiniga, mis ei dubleeri suuri sõiduteid ehk ta ei liigu mööda Kalda teed ja Riia tänavat, vaid ta liigub täna mööda jalakäijate kaart, tuleb üle tulevase Holmi silla ja liigub üles mööda Vanemuise tänavat, mis tulevikus on ilmselt trammi- ja jalakäijate tänav, ja liigub sealt edasi Lembitu tänavasse ja Ehitaja tänavasse ülikooli campustesse," lisas Laur.

Tema sõnul on praegu arutlusel trammitee ehitamise ruumilised võimalused. "Üldplaneering on ennekõike ruumi planeerimise dokument, mitte rahade planeerimise dokument. Kui me vaatame analoogseid linnu Euroopas, siis uusi trammiteid ehitavad linnad, kus on umbes 300 000 inimest. Nii et kõik majanduslikku tasuvust puudutavad asjad meil tuleb eraldi ette võtta ja läbi rääkida, aga täna räägime, kas selleks on ruumilised võimalused ja need, tundub, et on," selgitas abilinnapea.