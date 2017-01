Keila-, Padise- ja Vasalemma valda ning Paldiski linna võib ees oodata sundliitmine

Keila-, Padise- ja Vasalemma valda ning Paldiski linna võib ees oodata sundliitmine. Haldusreformi Põhja-Eesti piirkondlik komisjon tegi ettepaneku need neli omavalitsust liita.

Eelmisel aastal tegi Padise ja Vasalemma vallale ning Paldiski- ja Keila linnale ühinemusettepaneku Keila vald. Keila linn ütles kohe ühinemisele ei. Ülejäänud istusid läbirääkimiste laua taha ja asuti Lääne-Harju valda moodustama. Tulemus jäi tulemata. Piirkondlik komisjon tegi valitsusele ettepaneku need omavalitsused liita, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Neil on isegi ühinemisleping tehtud aga viimases etapis ikka volikogus seda otsust vastu ei võetud. Kõige lihtsam on ju ühineda nendel, kes on tegelikult selle eeltöö ära teinud ja selle võrra on vähem probleeme," ütles rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemets.

Vasalemma vallavanem Mart Mets arvab, et varasemad läbirääkimised ja nende läbikukkumine muudavad ühise omavalitsuse moodustamise keeruliseks kui täiesti puhtalt lehelt alustamine. Läbirääkimiste läbikukkumise ühe põhjusena nimetab Mets seda, et kavandataval suurvallal puudus tõmbekeskus.

"Kui tahetakse teha suuremat ja võimekamat valda nagu on haldusreformi eesmärk siis katlemata meie piirkonnas on oleks saanud normaalse omavalitsuse, kui sellega oleks ühinenud ka Keila linn," lausus Mets.

Padise vald ei täida 5000 elaniku nõuet - elanikke on alla 2000. Vallavanem Leemet Vaikmaa sõnul pole vallal probleeme ja Padise võib tema sõnul vabalt ka omaette hakkama saada. Vaikmaa sõnul on Padise rahva jaoks tähtis ajalugu ja identiteet.

"Padise on alates muinasajast olnud oluline keskus siin Loode-Eestis Me ei taha olla kellegi tallaalune või taguots. tahame ise otsustada ja selleks on meil potsensiaali ja õigus täiesti olemas," rääkis vallavanem.

Keila vald on valmis minema läbirääkimistega teisele ringile. Vallavanem Jaan Alver loodab, et neljast omavalitsusest saab siiski üks vald.

"Need neli omavalitsust võiksid ühineda ja see on loogiline geograafiline kooslus ja sealjuures ka majanduslik. Ma usun küll. ja meie volikogu liikmed on ka siiamaani, et oleme avatud kõigi nelja omavalitsuse ühinemisele," sõnas Alver.

Piirkondlik komisjon tegi valitsusele ettepaneku Vasalemma-, Padise ja Keila valla ning Paldiski linna ühendamiseks. Tõenäoliselt langetab valitsus otsuse veebruari alguses.