President Kaljulaid sõidab nädalaks puhkusele

President Kersti Kaljulaid (Foto: Ülo Josing / ERR)

Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe ütles Eesti Päevalehele, et Kaljulaid sõidab perega Eestist ära.

Nädal pärast iseenda puhkuse teema tõstatamist perepuhkusele sõitval presidendil oli see puhkus plaanis juba enne septembrikuu lõppu, kinnitas Linnamäe.

President ei kavatse puhkust võtta ametlikult, mis tähendaks, et tema kohustused peaks üle võtma riigikogu esimees Eiki Nestor, kes on järgmisel nädalal samuti kolm päeva Eestist ära välisvisiidil.

"Väljakujunenud praktika on, et riigipea oma puhkust välja võtnud ei ole ning leiab need hetked pere jaoks ja aja mahavõtmiseks muude töökohustuste vahelt või kõrvalt," sõnas Linnamäe.

"Loomulikult on ta [president Kaljulaid] sel ajal riigipea edasi ning praeguseid kommunikatsioonivahendeid arvestades on ta n-ö olemas ja suhtleb. Aga muid töökohustusi talle sellele nädalale planeeritud ei ole," märkis Linnamäe.

Kuigi president puhkust ametlikult välja ei võta, rõhutas Linnamäe, et nii Kaljulaid kui ka presidendi kantselei käsitlevad järgmist nädalat sisuliselt siiski puhkusena, mis tähendab, et otsitakse ka võimalust, et puhkusena käsitletud aja eest ei peaks hiljem, ametiaja lõpus, seadusega ette nähtud puhkusehüvitist vastu võtma.

Endise presidendi Toomas Hendrik Ilvese abikaasa Evelin Ilves teatas teisipäeva hommikul sotsiaalmeedias: "See uudis on ikka täiesti hämmastav. President, kelle kõige olulisem roll on valvata põhiseaduse täitmise järele, rikub avalikult ja häbita ise seadust. Mis ametikohal töötav teine inimene saaks nö "mitteametlikult" , lihtsalt lambist puhkusele sõita?".

Eriti silmakirjalik on Evelin Ilvese sõnul kantselei avaldus, kus öeldakse: "Me otsime võimalust, kuidas president ei peaks puhkusehüvitist vastu võtma". "Kuidas ta saakski võtta, kui talle puhkust ei vormistatagi? Oleme tõesti jõudnud uuele silmakirjalikkuse tasemele... Kuhu sa teel oled, kulla Eesti riik?," seisab endise presidendi abikaasa postituses.