5 uudist, mida täna hommikul teada

Viis uudist (Foto: ERR/Fotor)

Lätist ostetud õllepurgilt enam Eestis pandiraha tagasi ei saa

Alanud aasta algusest saavad meil müüdavad ja Eesti pandimärgistusega alkoholi sisaldavad joogid Eestis unikaalse ribakoodi. Selle koodiga annavad tootjad garantii, et selliselt märgistatud alkoholi Eestist välja ei müüda.

Tulenevalt Eesti ja Läti alkoholiaktsiisimäärade erinevusest ja sellest tingitud jõulisest piirikaubanduse hoogustumisest, muutis Eesti Pandipakend alanud aasta algusest siiani kehtinud reegleid, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Seni on Eesti turu väiksusest tulenevalt meie pandisüsteem olnud äärmiselt liberaalne ja Pandipakendi pandimärki võinud kasutada ka nendel toodetel, mida müüakse väljaspool Eestit.



Agenda USA-s: maailmakuulus Hollywoodi märk langes uusaasta ööl vandaalide ohvriks

Vandaalid tegid uusaasta ööl n-ö "kummarduse" California osariigi narkopoliitikale asendades Hollywoodi märgi kaks viimast o-tähte e-tähtedega, mille tulemusena jäi Griffith pargis asuvale künkale silt Hollyweed. Sündmuskohal käisid ka LA-s viibivad R2 Agenda saatejuhid Eeva Esse ja Carola Madis.

R2 Agenda saatejuhtide Eeva Esse ja Carola Madise sõnul oli, selleks ajaks kui nemad Griffithi parki jõudsid, "Hollyweed" sildist järele jäänud "Hollywoed". "Ma ei tea, kas silt oli ära võetud või tuule tõttu ära tulnud, kuid praegu on seal tavapärane Hollywoodi silt tagasi - e-tähed on o-tähtedeks tagasi muudetud ja selleks kulus vaid kaks tundi," kirjeldas Esse olukorda sündmuskohal.

Agendaga suhelnud kohalike sõnul on tegemist hea huumoriga ning neid taoline demonstratsioon ei häiri. "Üks inimene ajas mind üles ja ütles, et selline asi on tehtud. Alul arvasin, et tegemist on mingi võltsuudisega, kuid kohale jõudes nägin, et tegemist on päris asjaga," selgitas kohale tulnud kohalik.



Loositav maastur ei toonud Narva-Jõesuu ja Vaivara vallale ühinemiseks vajalikku elanike arvu kokku

Narva-Jõesuu linn ja Vaivara vald ei saanud vaatamata väärikate auhindadega kampaaniale kokku ühinemiseks vajalikku 5000 elanikku.

Detsembri keskel käivitasid Narva-Jõesuu ja Vaivara vald kampaania "Naaber aita!", milles lubati end nende omavalitsuste elanikuks registreerijate vahel loosida välja maastur Subaru Forester, kuid Narva-Jõesuu linnavolikogu esimehe Inge Muškina ja Vaivara vallavanema Veikko Luhalaidi kinnitusel jäi eesmärk saavutamata, vahendas ERR-i venekeelne uudisteportaal.

Enne kampaaniat elas neis omavalitsustes 4527 inimest ning kampaaniaga tõusis elanike arv veidi rohkem kui 250 inimese võrra. Luhalaid märkis, et praeguse seisuga jääb seaduses nõutavast 5000 elaniku miinimumnõudest puudu 211 inimest.



Margus Hundi klubi lõpetas hooaja võiduga

Margus Hundi koduklubi Cincinnati Bengals alistas ameerika jalgpalli liiga NFL-i hooaja viimases mängus võõrsil Baltimore Ravensi 27:10 (14:3, 6:0, 0:0, 7:7). Eestlane seekord statistilisi näitajaid ei kogunud.

Ühtlasi lõppes Bengalsi kaitseliini ääremängija Margus Hundi leping koduklubiga, mistõttu on endine ketteheitja nüüd vaba agent, kes peab leidma endale positsiooni mõnes teises NFL-i klubis.

Cincinnati lõpetas põhihooaja kuue võidu, ühe viigi ja üheksa kaotusega, mis andis AFC põhjadivisjonis Pittsburgh Steelersi ja Ravensi järel ning Cleveland Brownsi ees kolmanda koha. AFC konverentsis tuli Cincinnati 16 meeskonnda konkurentsis 12. kohale. Play-off'i ei pääsetud.



Video: Orissaare Karsummil hüpati taas sadamakailt jääkülma merre



Juba neljandat aastat järjest hüpati Saaremaal Orissaares uusaasta tähistamisel sadamakailt otse külma merevette.

Vaata lähemalt "Aktuaalse kaamera" videost.



Tänane ilm

Täna on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub põhja- ja kirdetuul 4-9, Hiiumaa ja Saaremaa läänerannikul õhtul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 0..-4°C.